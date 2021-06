Presidente do Paysandu parabeniza time após vitória fora de casa e critica uniformizada

Após a vitória sobre o Floresta-CE por 2 a 0 no último domingo (27), o presidente Mauricio Ettinger usou sua conta em uma rede social para parabenizar a equipe pelos pontos conquistados fora de casa. O mandatário bicolor, na semana passada, havia reclamado de resultados ruins como mandante e o Paysandu, agora, conseguiu compensar.

Ettinger ainda elogiou a atuação do atacante Luan, que estreou com a camisa bicolor na partida, além de confirmar que a diretoria está atrás de mais três atletas para compor o alenco bicolor para sequência da Série C.

Alguns reforços já chegaram e entraram, como o Luan que foi muito bem. Outros ainda aguardam regularização. Ainda corremos atrás de pelo menos mais 3 peças. — Mauricio Ettinger (@PresidentePSC) June 28, 2021

O presidente alviceleste ainda reforçou ser contra a forma como uma torcida uniformizada certou e cobrou jogadores no aeroporto de Belém, na sexta-feira passada, antes da viagem ao Ceará. O clube já havia emitido uma nota de repúdio.

Lamento muito o que ocorreu no aeroporto de Belém com a delegação. Todos merecem respeito. Cobrar não é o mesmo que agredir. — Mauricio Ettinger (@PresidentePSC) June 28, 2021

Depois do compromisso contra o Floresta, no Ceará, a delegação bicolor viajou rumo a Recife. O Papão permanecerá na capital pernambucana até a partida de sábado (3), contra o Santa Cruz, no Arruda.