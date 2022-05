Presidente do Paysandu confirma a participação do clube no Campeonato Brasileiro Aspirantes em 2022

O Paysandu será o único representante da região Norte no Campeonato Brasileiro de Aspirantes em 2022. Essa é a segunda vez em que o Papão da Curuzu irá disputar a competição nacional. O clube alviceleste estará no torneio, após desistências de algumas equipes e recebeu um convite para a participar. A informação foi confirmada pelo presidente do clube, Maurício Ettinger.

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

O Brasileirão de Aspirantes é uma disputa para atletas até 23 anos e é uma das competições oficiais da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Em 2020 o Papão foi eliminado na primeira fase do torneio, já em 2022, de acordo com o calendário de competições de base da CBF, o Brasileiro de Aspirantes irá iniciar neste mês de maio, mas ainda sem a tabela oficial.

VEJA MAIS

A competição é disputada desde 2017 e serve para manter o ciclo de atletas Sub-20 e dar rodagem para jogadores que saíram da base e não possuem oportunidade no time profissional. O Brasileirão de Aspirantes já foi conquistado pelo Internacional-RS, maior campeão com dois títulos, além do Ceará-CE, Grêmio-RS e São Paulo-SP, cada um com uma conquista.

Segundo o site “Gachazh”, os 16 clubes já estão definidos para a disputa do torneio, são eles: Juventuse-RS, Grêmio-RS, Fluminense-RJ, Fortaleza-CE, Botafogo-RJ, Red Bull Bragantino-SP, Sport-PE, Cuiabá-MT, Ponte Preta-SP, CSA-AL, Vila Nova-GO, Paraná-PR, Criciúma-SC, Brasil de Pelotas-RS, Náutico-PE e Paysandu.