Presidente do Paysandu denuncia público na Arena Verde: 'Havia quase 200 pessoas'

Após o presidente do Paragominas, Paulo Toscano, afirmar que o público flagrado na Arena Verde no jogo de ontem (4), contra o Paysandu, ser funcionários responsáveis pela limpeza do local, agora foi o mandatário bicolor que deu a sua versão.

Maurício Ettinger negou que dirigentes do Papão tenham tentando entrar em campo, como afirmou Paulo. Além disso, disse que havia mais gente do que parece na Arena:

"Não foi bem assim que aconteceu. Primeiro, ninguém do Paysandu quis entrar no gramado. Isso é uma desculpa para encobrir a incompetência deles na administração da entrada no estádio. Haviam quase 200 pessoas assistindo ao jogo e torcendo intensamente pelo Paragominas, inclusive xingando árbitros e nossos jogadores", contou.

Ettinger disse que, graças aos registros feitos pelo Paysandu, sobre o público presente, foi possível que houvesse a retirada destas pessoas das arquibancadas:

"Não fosse o Paysandu registrar as imagens e alertar quem deveria, nada teria mudado. Parabenize-se a FPF que tomou todas as providências e eles retiraram os torcedores. O Paysandu dá o caso por encerrado", completou.

Até o momento, a FPF ainda não comentou o tema.