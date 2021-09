Presidente do Paysandu afirma que clube busca liberação de 30% do público nos estádios

Em um documento publicado na última segunda-feira (30), a Prefeitura de Belém recomendou apenas 20% da capacidade dos estádios, o que vai contra o decreto do Governo do Pará, que liberou 30% do público. O presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, disse que o clube busca conseguir autorização para jogar com os números governamentais.

“Estamos em tratamento com os órgãos competentes para chegar ao menos no que diz o decreto governamental”, afirmou Maurício Ettinger

Vale lembrar que quem determina o percentual final é a esfera municipal, visto que cada cidade possui suas particularidades e o estudo do Governo é de todo o Estado. Além disso, outra diferença entre os documentos, é que a Prefeitura de Belém recomenda que o público esteja com o esquema de vacinação completo.

Outra saída

Os clubes querem o aumento de pelo menos a metade da capacidade de seus estádios (50%), pois temem prejuízos já que as despesas para a entrada do público são elevadas por causa do protocolo. Caso seja seguida a recomendação de 20% da Prefeitura de Belém, os clubes poderiam jogar em outras cidades, obedecendo as regras de cada município.