Preparador ex-Paysandu reforça Corinthians, revela pendência financeira, mas afirma: 'Vai cumprir'

O preparador físico Renan Lima, que chegou em outubro de 2020 ao Paysandu, foi apresentado pelo sub-23 do Corinthians. Renan chega para a comissão técnica liderada pelo novo treinador da equipe, o ex-meia Danilo, campeão da Libertadores e do Mundial de Clube pelo TImão. A equipe de O Liberal conversou com Renan.

Paysandu

De acordo com Renan, ele foi contratado pelo Paysandu para fazer parte da comissão técnica permanente do clube. Porém, o convite feito por Danilo, com quem trabalhou no Vila Nova-GO, convenceu a sair, apesar do interesse do presidente bicolor, Maurício Ettinger, na permanência.

"Eu fui convidado pelo Felipe [Albuquerque], vim para ser preparador físico da casa. Em virtude do nível da competição, a gente não conseguiu dar muita sequência, pois focamos muito no acesso. O Felipe e o Brigatti saíram. O Maurício tinha interesse [na permanência], mas aí analisei a questão do Corinthians", comentou.

Sobre a questão salarial com o Paysandu, Renan disse que o clube manteve em dia, porém, ainda há algumas pendências: "Ainda tem uma indefinição. Tem questões de CLT, que realmente são mais complexas. Mas não tenho dúvidas que o clube vai cumprir", finalizou.

CARREIRA

Renan Lima tem mais de 15 anos de experiência, com passagem por diversos clubes, com destaque para Athletico-PR, Paraná, Caxias-RS e por último Paysandu, antes de chegar ao Corinthians. Paranaense, Renan é bacharel em Educação Fìsica, tem pós-graduações em Ciências Aplicadas ao Treinamento no Futebol pela Cepdap, de Curitiba (PR), e em Cinesiologia, Biomecânica e Treinamento Físico, na Estácio de Sá.