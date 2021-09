Pendurados: confira jogadores do Paysandu que podem perder a estreia no quadrangular da Série C

O Paysandu tem três jogadores pendurados para a partida contra o Manaus, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Séire C. Dois desses atletas, inclusive, devem ser titulares no duelo contra o Gavião do Norte. Caso um desses jogadores receba um cartão amarelo, estarão suspensos da primeira partida da etapa decisiva da Terceirona.

De acordo com informações obtidas pelas súmulas das partidas, que constam no site da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o lateral Marcelo, o atacante Rildo e o volante Paulinho já receberam dois cartões amarelos durante a competição. Caso sejam punidos com mais um, somando três advertências, o regulamento da Série C estipula que o jogador cumpra um jogo de suspensão.

No entanto, caso esses jogadores não recebam nenhum cartão ao final da partida contra o Manaus, a contagem de advertências será zerada para a próxima fase. A informação consta no regulamento da Série C.

Dos três pendurados, apenas Rildo é titular da equipe. No entanto, o lateral Marcelo também deve ser escalado para o jogo. O titular da posição, Leandro Silva, deve cumprir suspensão, já que recebeu o terceiro amarelo contra o Altos, na rodada anterior.

Em 17 jogos pela Série C até aqui, os jogadores do Papão já receberam 41 cartões amarelos. Isso representa uma média de 2,4 advertências por partida.

Contando, com Leandro Silva, que vai cumprir suspensão contra o Manaus, sete jogadores bicolores já ficaram de fora de partidas por excesso de cartões. Um deles é o lateral Marcelo, que pode ser "reincidente" caso recebe mais uma advertência diante do Manaus.

Paysandu e Manaus se enfrentam neste sábado (25), às 17h, no estádio da Curuzu, em Belém. A partida terá transmissão lance a lance pelo Oliberal.com