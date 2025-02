Paysandu x Independente: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (17/02) pelo Parazão

Paysandu x Independente disputam nesta segunda-feira (17/02) a 6° rodada do Parazão 2025. O jogo tem início às 20h (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Edgar Proença, o Mangueirão, em Belém (PA). Confira onde assistir e as escalações do jogo:

Onde assistir Paysandu x Independente ao vivo?

A partida ​​poderá ser assistida pela TV Cultura (PA) e pelo canal Esporte na Cultura, no Youtube, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Papão está em 3° lugar no Parazão e soma 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 11 gols marcados e 6 gols sofridos.

Já o Independente está em 10° lugar com 1 vitória, 1 empate, 3 derrotas, 4 gols marcados e 10 gols sofridos.

Paysandu x Independente: prováveis escalações

Paysandu: Matheus Nogueira; Bryan Borges, Lucca, Quintana e PK; Leandro Vilela, Matheus Vargas e Pedro Delvalle; Rossi, Borasi e Nicolas. Técnico: Luizinho Lopes.

Independente: Dida Tucuruí; Jonas, Murici, Pietro e Alexandre Pinho; Bruno Domingues, Du Santos e Alexandre Melo (Bismarck); Jonathas, Jordan (Davi Marinho) e Marcos Vinicius. Técnico: Gilberto Pereira.

FICHA TÉCNICA

Paysandu x Independente

Campeonato Paraense

Local: Estádio Jornalista Edgar Proença, em Belém (PA)

Data/Horário: 17 de fevereiro de 2025, 20h