Novorizontino x Mirassol: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (17/02) pelo Paulistão

Novorizontino x Mirassol disputam hoje, segunda-feira (17/02), pela 10° rodada do Campeonato Paulista. O jogo acontece às 20h (horário de Brasília), no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Novorizontino x Mirassol ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela UOL Play, pelo Nosso Futebol e pela Zapping TV, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Novorizontino é o vice-líder do Grupo C do Paulistão com 2 vitórias, 6 empates, 2 derrotas, 9 gols marcados e 9 gols sofridos.

Já o Mirassol está na vice-liderança do Grupo A e soma 5 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 18 gols marcados e 13 gols sofridos.

Novorizontino x Mirassol: prováveis escalações

Novorizontino: Airton; Dantas, Rafael Donato e Renato Palm; Rodrigo Soares (Matheus Frizzo), Luís Oyama, Jean Irmer e Waguininho; Pablo Dyego, Fábio Matheus e Robson. Técnico: Eduardo Baptista.

Mirassol: Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Empereur (David Braz) e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho, Gabriel; Clayson (Chico Kim), Negueba e Iury Castilho. Técnico: Eduardo Barroca.

FICHA TÉCNICA

Novorizontino x Mirassol

Campeonato Paulista

Local: Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP)

Data/Horário: 17 de fevereiro de 2025, 20h