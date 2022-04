Paysandu x Atlético-CE: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (17/04) pela Série C do Brasileiro

As equipes Paysandu x Atlético-CE entram em campo às 19h (horário de Brasília) de hoje, domingo (17/04), para disputar a segunda rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada na Arena do Município Verde, em Paragominas (PA). Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Paysandu x Atlético-CE ao vivo?

A partida Paysandu x Atlético-CE pode ser acompanhada ao vivo pelo serviço de streaming DAZN, pelo portal O Liberal e pelo Youtube, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como Paysandu x Atlético-CE chegam para o jogo?

Esta é a estreia do Paysandu pelo Campeonato Brasileiro de 2022. No Parazão, a equipe foi até as finais contra o Remo, mas ficou em segundo lugar.

Já o Atlético-CE perdeu por 1 a 0 a sua estreia contra o Campinense, jogada no último sábado (09/04). No Campeonato Cearense, a equipe foi eliminada ainda na primeira fase da competição, após acumular 3 vitórias, 4 empates e 7 derrotas.

Prováveis escalações

Paysandu: Thiago Coelho, Igor Carvalho, Genílson, Marcão e Patrick Brey; Mikael, Yure, Serginho e José Aldo; Marlon e Marcelo Toscano (Danrlei). Técnico: Márcio Fernandes.

Atlético-CE: Diónantan Kipper; Higor, Lucas Straub, Rodrigo Barreto, Zé Carlos; Franklin, Marcelinho, Hércules, Diego Palhinha; Luís Soares e Ewerton Potiguar. Técnico: Betinho.

Ficha técnica - Paysandu x Atlético-CE

Campeonato Brasileiro Série C

Local: Arena do Município Verde, em Paragominas (PA)

Data/horário: 17 de abril de 2022, às 19h