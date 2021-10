Paysandu volta a encarar carrasco desta Série C, após adversário igualar retrospecto

O Paysandu tem um desafio importante na segunda-feira (11), às 20h, contra o Botafogo-PB, na Curuzu. Além do retorno do torcedor, a partida pode aproximar o clube do acesso à Série B. Para isso, a equipe encara um adversário que o Papão ainda não venceu no ano e de quebra, viu o retrospecto, antes favorável aos bicolores, ser igualado.

Jogos neste ano

Foram duas partidas nesta Série C. Ainda na segunda rodada do grupo A, o Belo venceu por 2 a 0, em plena Curuzu, no dia 7 de junho. Os gols de Welton e Marcos Aurélio impuseram o primeiro revés do Paysandu no torneio.

No reencontro, no dia 8 de agosto, no estádio Almeidão, nova vitória dos paraíbanos. O Paysandu até marcou primeiro, com Marlon. Mas Welton (pelo segundo jogo seguido) e o ex-Remo Tsunami sacramentaram a virada do Botinha.

Situação do quadrangular

Na primeira rodada, o Paysandu empatou em 0 a 0 contra o Criciúma-SC, fora de casa. O objetivo do técnico Roberto Fonseca é alcançar, pelo menos, os 10 pontos. A partida contra o Botafogo-PB tem transmissão lance a lance no OLiberal.com. Acompanhe o pré e pós-jogo no Facebook e YouTube de O Liberal.