Paysandu venceu última estreia de quadrangular de Série C que jogou em Belém; relembre

O Paysandu se apega a um bom retrospecto para vencer o Volta Redonda-RJ, pela primeira rodada do quadrangular de acesso à Série B. Desde que a Terceirona passou a adotar esse formato na fase final, o Papão ainda não perdeu em estreias que ocorreram em Belém. No domingo (3), as equipes se enfrentam às 17h, no estádio da Curuzu.

A primeira edição da Série C que adotou os quadrangulares para definir o acesso à Segunda Divisão foi a de 2020. Naquele ano, o Paysandu estreou na fase derradeira em casa, diante do Ypiranga-RS, em partida disputada no Mangueirão. Na ocasião, o Papão venceu o jogo por 2 a 1.

Nas demais oportunidades que participou dos quadrangulares, o Papão sempre estreou fora de casa. Em 2021, o Bicola empatou sem gols com o Criciúma, no Heriberto Hulse, e em 2022 perdeu para o Vitória-BA, no Barradão.

Os desempenhos do Paysandu em estreias de quadrangulares são diferentes, mas o final termina sendo o mesmo: a não classificação à Série B. Nas últimas três temporadas, o Papão terminou como lanterna do grupo na fase final. O melhor desempenho, no entanto, foi em 2020, quando a equipe somou 7 pontos e sonhou com o acesso até a última rodada.

Os ingressos para o jogo entre Paysandu e Volta Redonda-RJ começaram a ser vendidos nesta quinta-feira (31). Ainda restritos a mulheres, jovens e crianças, os bilhetes são comercializados pelo valor de R$ 30,00 a arquibancada. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.