Paysandu inicia venda de ingressos promocionais para a partida contra o Volta Redonda; veja

Começou a venda dos ingressos promocionais para a partida entre Paysandu e Volta Redonda, no próximo domingo, a partir das 17 horas, na Curuzu. O jogo é válido pela primeira rodada da segunda fase da Série C.

O ingresso promocional, conforme divulgado pelo clube em suas redes sociais, sai pelo valor de R$ 30,00 a arquibancada e é voltado para mulheres e adolescentes de 12 a 15 anos. Já as crianças de até 11 anos entram de graça na arquibancada e no setor de cadeiras pagam meia-entrada.

O duelo é o segundo que o clube é obrigado a cumprir com o público específico, dada a punição sofrida no STJD, após os tumultos na partida contra o Operário, no último dia 7 de junho. Os interessados podem adquirir os bilhetes em todas as Lojas Lobo e através da Bilheteria Digital

Em contrapartida, o clube aguarda a resposta da tentativa de reverter a obrigatoriedade. Caso não consiga, o Paysandu deve promover uma nova fan fest, nos moldes do jogo passado, contra o Pouso Alegre, do lado de fora do estádio, com a presença de atrações musicais.