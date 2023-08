Paysandu apresenta novo atacante que revela origem do apelido Mirandinha

O Paysandu apresentou nesta quarta-feira (30) o atacante Mirandinha, de 23 anos. O jogador disputou a Série D de 2023 pelo Maringá-PR e foi um dos últimos a serem inscritos para a reta final da Série C.

Mirandinha chega para reforçar o setor ofensivo bicolor que já conta com Mário Sérgio, Nicolas Careca, Vinícius Leite, Bruno Alves, Gustavo Custódio, Dalberto, Gabriel Furtado e Roger. Ele comentou sobre onde prefere jogar em campo e se já está apto para estrear na primeira rodada do quadrangular.

“Prefiro jogar pelas beiradas, acho que me favorece mais. Se o professor Hélio me pedir, eu jogo de volante, meia, centroavante e tudo o que ele precisar. Acho que vou estar apto para jogar, vai depender do professor e vou estar a disposição. Se ele precisar eu vou estar aí para o que for necessário", comentou.

O novo reforço também falou sobre a história do apelido Mirandinha, nome de um jogador do Paysandu da década de 1990 que tve passagem de destaque pelo Corinthians.

“Acabei herdando o apelido do meu pai. Na época que ele começou a jogar, também foi atleta profissional, ele tinha uma certa semelhança com o Mirandinha que jogou no Paysandu e fez história aqui. Comecei no Rio Claro, na base, interior de São Paulo, e meu pai fez história lá. Fui crescendo no profissional e virei Mirandinha também.”

Formado nas categorias de base do Rio Claro, ele começou a carreira como profissional no Oeste, passou pelo Rolândia-PR, pelo Gyeongnam da Coreia do Sul e, desde de 2020, está vinculado ao Maringá, com empréstimos para o Figueirense e Londrina.