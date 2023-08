Adversário do Paysandu, Amazonas encara viagem de três dias na segunda fase da Série C

Depois de garantir a classificação para a segunda fase da Série C, o Amazonas terá pela frente um outro adversário, desta vez fora das quatro linhas. Para enfrentar o Botafogo-PB, no próximo domingo, a delegação fará uma viagem de nada menos que três dias, ou três mil quilômetros, para chegar ao destino, de Manaus a João Pessoa.

Na manhã desta quarta-feira (30), a delegação amazonense embarcou rumo a Santarém, onde vai permanecer até a madrugada de quinta. Em seguida, pega um voo para Belém e aguarda o dia inteiro, saindo apenas à noite rumo a Recife. Na madrugada de sexta-feira (1), enfim, a delegação desembarca na capital João Pessoa.

A dificuldade de locomoção forçou inclusive a CBF a alterar a data do jogo, saindo de 19 horas de sábado (2), para 18 horas de domingo (3). O jogo será realizado no estádio Almeidão. Por ter se classificado no G4 da Terceirona, o Amazonas inicia a luta pelo acesso fora de casa, com a vantagem de decidir a vaga na Série B em casa, na sexta e última rodada da segunda fase.

Os dois times estão no grupo C do quadrangular decisivo, ao lado de Paysandu e Volta Redonda. O jogo contra os bicolores será no próximo dia 9 de setembro, na Arena da Amazônia, em Manaus.