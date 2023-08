Adversário do Paysandu na segunda fase da Série C, Botafogo-PB quer ampliar capacidade de estádio

O Botafogo-PB está em tratativas junto às autoridades estaduais para ampliar a capacidade do estádio Almeidão, onde manda seus jogos, de 8,5 mil torcedores para 20 mil. O clube mira diretamente as próximas partidas pela segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro.

SAIBA MAIS



Conforme os dirigentes do clube, foi feito o contato com o Ministério Público, Bombeiros e Polícia Militar, para reverter a decisão anterior da comissão estadual de combate à violência nos estádios, que, desde o ano passado, proibiu o clube de vencer ingressos acima da capacidade estipulada no laudo técnico. Antes, o Almeidão recebia 21 mil pessoas.

Conforme o diretor jurídico do clube, Alexandre Cavalcanti, a ideia do clube é ampliar a capacidade para 20 mil torcedores nas próximas partidas do Botafogo, pela segunda fase da Série C. Botafogo e Paysandu jogam no Almeidão pela 4ª rodada, no dia 23 de setembro, às 16 horas.