Paysandu vence Atlético Barbarense e mantém invencibilidade no Campeonato Paraense sub-17

A equipe do Paysandu goleou o Atlético Barbarense por 4 a 0, em partida realizada nesta segunda-feira (6) no Centro Esportivo da Juventude (Ceju), campo anexo ao Mangueirão, pela segunda rodada da segunda fase do Parazão sub-17. Os gols da partida foram marcados por Gustavo, Mauro e Sorato (2x).

Com a vitória, a equipe bicolor mantém o 100% de aproveitamento na competição e lidera o grupo E com oito pontos. O Paysandu enfrenta o Castelo dos Sonhos no próximo sábado (11), no Campo da Agrovila Calúcia, em Castanhal, buscando manter a invencibilidade no Campeonato Paraense sub-17.

O campeonato

Das 24 equipes que disputavam a primeira fase do Campeonato Paraense sub-17, 12 conseguiram se classificar para a segunda fase. Divididas nos grupos ‘D’ e ‘E’, as equipes devem enfrentar os grupos da chave oposta, ou seja, as equipes do grupo D jogam contra as equipes do grupo E. Depois das seis rodadas previstas, as duas melhores equipes de cada chave se classificam para a semifinal.

Confira os times de cada grupo:

Grupo D

Clube do Remo

Castelo dos Sonhos

Cabanos

Atlético Barbarense

Castanhal

Juventude



Grupo E

Craques do Futuro

Santa Rosa

Paysandu

Meninos de Ouro

Trabalhista Tuna Luso