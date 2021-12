Paysandu vai à CBF pedir antecipação da Copa Verde para o primeiro semestre de 2022

O Paysandu deve entrar em contato com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) solicitando a antecipação da Copa Verde de 2022 para o primeiro semestre. A informação foi confirmada pelo presidente bicolor, Maurício Ettinger.

Segundo o mandatário do Papão, o contato deve ser realizado no início do próximo ano. No momento, a entidade máxima do futebol brasileiro está em recesso. As atividades na organização voltam apenas a partir do dia 9 de janeiro.

O pedido de antecipação da Copa Verde ocorre em um cenário diferente para o calendário de 2022. Devido à Copa do Mundo, que será realizada excepcionalmente em novembro, todas as competições realizadas pela CBF devem terminar no mês de outubro.

O calendário mais "espremido" implica na antecipação das datas de início dos Campeonatos Estaduais, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. A Copa Verde, no entanto, competição que ocorre no segundo semestre, não teria tempo hábil para ser organizada.

O torneio regional é disputado no final do ano há três temporadas. Anteriormente, o campeonato era realizado no início do ano, paralelamente à disputa dos Estaduais.

O Pará tem três títulos da competição. O atual campeão do torneio é o Remo, que bateu o Vila Nova no início deste mês. O Paysandu, que deve fazer o pedido de antecipação à CBF, tem dois títulos do campeonato, em 2016 e 2018.