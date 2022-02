Paysandu treina de olho na estreia pela Copa do Brasil; saiba mais

Após o cancelamento da partida que definiria a classificação da primeira fase do Campeonato Paraense, a delegação bicolor voltou aos treinos na manhã deste domingo, sob a supervisão do técnico Márcio Fernandes. Castanhal e Paysandu se enfrentam no próximo dia 6, às 15h30, no estádio Modelão, no complemento da oitava rodada.

Antes disso, no entanto, o Paysandu tem a estreia na Copa do Brasil, na próxima quarta-feira, contra o Trem/AP, no estádio Zerão, em Macapá. É para lá que a comissão técnica tem destinado seus esforços, na preparação do time que segue indefinido para o jogo. Os jogadores fizeram um trabalho físico, seguido de uma atividade de ataque contra defesa.

A novidade do dia foi a saída do atacante Robinho, ao sentir dores na perda. O atleta saiu mancando, acompanhado de dois membros da comissão técnica. O meia Ricardinho, que também é dúvida, deu voltas no gramado e não trabalhou com o restante do grupo. Quem também segue em tratamento médico é o volante Christian, com estiramento na coxa direita.

O Paysandu ainda terá dois treinos na capital, antes do embarque para Macapá. Na competição nacional, o Papão joga com a vantagem do empate, para seguir adiante na Copa BR, pelo critério de melhor colocado no ranking nacional. O jogo de volta será no dia 3 de março, no estádio da Curuzu.