Paysandu: torcida prepara festa e imagens de mosaico 3D vazam na web

Sabe-se que raramente torcida "ganha jogo", mas pode contribuir muito para o ânimo de atletas e para a festa nas arquibancadas. Em dia de clássico, então, todos os elementos (torcida, time, comissão técnica, retrospecto e muito mais) parecem se unir e tornar a disputa mais interessante ainda.

Cientes disso, as torcidas de Remo e Paysandu preparam uma grande festa para o Re x Pa número 776, que ocorrerá no domingo (23). A expectativa é que ambas façam mosaicos antes da bola rolar, o que ajuda a embelezar mais ainda a festa.

Na tarde deste sábado (22), quando a torcida bicolor testou as imagens que farão parte do mosaico 3D a ser exibido no domingo, algumas fotos foram feitas e "vazaram". Elas mostram um forte lobo, com uniforme do Paysandu e também uma taça do Campeonato Paraense e o número 50, enfatizando que o Papão é o maior campeão estadual - e regional e nacional também - na Amazônia.

