Paysandu: torcida pede saída de Eutrópio e a contratação de Bonamigo, ex-Remo

O clima na Curuzu é de reavaliações do trabalho exercido pelo técnico Vinícius Eutrópio. O clube bicolor não conseguiu engrenar na Série C, saiu do G-4, não venceu em casa e a alta cúpula alviceleste deve decidir o futuro do treinador nas próximas horas. Nas redes sociais vários torcedores do Papão querem a saída do atual treinador e a pedem a contratação de Paulo Bonamigo, que recentemente deixou o Remo.

Eutrópio é questionado pela torcida desde que foi contratado. O presidente bicolor, Maurício Ettinger, bancou a permanência do treinador, mesmo com o time não indo bem e pediu tempo maior para que o treinador pudesse dar um padrão de jogo para a equipe, porém o Paysandu ainda não decolou na Série C. A equipe chegou a liderar o grupo A, mas os resultados ruins dentro de casa empurraram o Papão fora da zona de classificação.

O ex-treinador do Remo, de 60 anos, teve passagens de sucesso em Belém. Na primeira, em 2000, levou o Remo à Série A do Brasileiro, na então Copa João Havelange, inclusive eliminando o Paysandu na disputa pela vaga na elite do futebol nacional. No seu retorno ao Remo em 2020, conseguiu levar a equipe paraense à Série B. Após a saída da equipe remista, Bonamigo está sem clube.