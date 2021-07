Após empate no fim contra o Manaus, técnico do Paysandu avalia atuação: 'Dominamos'

O Paysandu conquistou um empate no último lance do jogo contra o Manaus, neste domingo (25), pela Série C, por 1 a 1. Com o resultado, a equipe do técnico Vinícius Eutrópio chegou à terceira partida sem vitória. Ainda assim, de acordo com Eutrópio, a equipe precisa melhorar apenas o desempenho quando joga na Curuzu:

"Terminamos a metade da primeira fase, sem dúvidas o que temos que melhorar está mais que provado com o jogo de hoje é em casa. Dominamos aqui, tivemos chances, bola na trave, propusemos o jogo, fomos em cima do adversário. Então o que temos que melhorar são os jogos em casa, conseguindo as vitórias a gente se classifica com tranquilidade", opinou o comandante.

Confira a entrevista completa de Vinícius Eutrópio:

Cenário para o segundo turno:

"Vamos ter os jogos de volta, cinco em casa e quatro fora. Nos últimos jogos já criamos mais. A diretoria não mediu esforços para trazer jogadores, principalmente na parte ofensiva. A gente precisa qualificar e construir as vitórias em casa".

Atuação de Ratinho e Marlon como lateral:

"Ratinho no primeiro tempo enfiado, jogando como quarto atacante, quando baixamos ele em campo, conseguiu cumprir a função. O Marlon esteve abaixo da sua normalidade, íamos substituir pelo Bruno Paulo, mas aí sofremos o gol e o Marcelo disse que não estava 100%".

Como o clube chega:

"Os times dão mais a vida contra a gente. Eles comemoraram muito o empate. O Paysandu se fortaleceu, os jogadores que estavam aqui melhoraram. E os demais vão subir o nível. Os outros times vão subir, mas nós vamos estar muito mais fortes".