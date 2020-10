Paysandu sub-23 enfrenta a pior defesa do grupo B do Campeonato de Aspirantes

A equipe de Aspirantes do Paysandu irá enfrentar o Juventude (RS) nesta quinta-feira (29), no estádio Homero Soldatelli, às 15h, em Flores da Cunha. A equipe bicolor é a terceira colocada com seis pontos, possui 100% de aproveitamento na competição. Está com a mesma pontuação de Ceará e Avaí que estão nas duas primeiras colocações.

Após duas vitórias, o zagueiro Lucão não acredita que a equipe seja favorita para esse confronto.

“Acredito que não, apesar de termos conseguido dois bons resultados, o grupo está bastante focado. Preferimos dar favoritismo para eles, apesar deles estarem jogando em casa”, afirmou.

Já pelo lado do Juventude, a equipe possui o pior ataque do grupo B da competição. Enquanto isso, a defesa bicolor levou apenas dois gols em duas partidas.