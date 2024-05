Paysandu segue sem vencer, mas Hélio afirma que vitória vem: 'Vamos trabalhar muito para conseguir'

Após o empate em 0 a 0 diante do Guarani-SP, em Campinas, o Paysandu chegou ao seu quinto empate na Série B e segue sem vencer na competição, mas ao menos saiu da zona de rebaixamento, pelo menos momentaneamente enquanto a rodada não termina, ocupando a 16ª colocação com cinco pontos.

Na coletiva pós-jogo, o técnico Hélio dos Anjos analisou a partida da equipe e comentou sobre as dificuldades do 1º tempo. “Eu acho que o nosso time sofreu um pouco no primeiro tempo, nós não conseguimos impor o jogo nosso, tivemos problemas com a saída de bola e a marcação/pressão do adversário, que mudou em relação aos últimos jogos. As dificuldades acabaram acontecendo e nós também não tivemos uma base ofensiva para sustentação de jogadas, nossas beiradas não estiveram tão bem no primeiro tempo, a bola começou a bater e voltar”, ressaltou o treinador.

A primeira etapa não foi só de dificuldade, teve pontos positivos também, como segurar o adversário. “Nós controlamos bem, principalmente o ímpeto deles no primeiro tempo. Eu tinha observado o jogo deles contra o América, que foi o jogo anterior ao nosso e eu observei que eles tiveram muito forte no primeiro tempo. Eu particularmente acho que as nossas substituições deram uma estabilidade para o time. Eu fiquei feliz com a desenvoltura de alguns jogadores”, destacou Hélio dos Anjos.

A VITÓRIA VEM

Apesar do empate, Hélio comentou que o importante é tirar proveito e não lamentar, pois a primeira vitória vai acontecer. “Eu falei para eles que não vamos lamentar e sim tirar coisas positivas desse jogo. Vamos lembrar que é uma competição muito enganchada no início dela, principalmente para equipes do nosso porte, mas falta pouco, vamos trabalhar muito para conseguir a primeira vitória contra uma grande equipe, que está fazendo uma belíssima campanha, que é o América Mineiro”, afirmou.