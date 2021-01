Paysandu segue em busca do técnico e executivo de futebol explica: 'Precisamos ter muita segurança nessa decisão'

O Paysandu segue em busca do treinador para a temporada 2021. Em entrevista coletiva após a vitória bicolor de 4 a 1 em cima do Galvez, o executivo de futebol, Ítalo Rodrigues, disse que a contratação está sendo feita com todo o cuidado. A expectativa era que o anúncio ocorre nesta quinta-feira.

“O Paysandu não tem técnico contratado. Nós estamos trabalhando demais nisso. Não faço parte apenas eu desse processo. Há uma comissão de futebol, tem a presidência envolvida nisso. E, antes de mais nada, precisamos ter muita segurança nessa decisão para ter uma temporada vitoriosa”, afirmou o executivo, explicando qual é o perfil esperado do novo treinador do Paysandu.

“Precisamos de um treinador que seja líder, que tenha uma ambiente tranquilo, que consiga tirar o máximo do potencial dos atletas e tenha conteúdo para colocar o Paysandu onde espera. A gente sabe que o Paysandu é um time gigante. A gente precisa em casa sempre se se impor, com imposição vertical, e é isso que queremos fazer do Paysandu, um time vencedor na temporada 2021”, garantiu.

PLANTEL

Segundo Ítalo, somente após definir quem será o treinador é que o Paysandu vai pensar em renovação ou contratação de jogador.

“Seria irresponsável se eu renovasse com o alguém ou dissesse que vai ficar 50%, 5% ou 100%. Eu tenho minhas convicções e opiniões, mas é fundamental que a gente defina o treinador para que possa escutar e tomar a decisão com maior segurança”, afirmou o executivo, deixando claro que o time bicolor ainda está atrás do técnico.

O questionamento é porque o contrato de muitos jogadores que atuaram na partida contra o Galvez, na tarde desta quinta-feira, terminam nos próximos dias e a inscrição na Copa Verde de novos atletas vai até amanhã (29). Do elenco atual, são poucos os que possuem contratos até o final de 2021. É o caso de Diego Matos, Nicolas, Bruno Collaço e Paulo Ricardo. Com isso, o Paysandu pode jogar as quartas de final contra o Manaus com o time mesclado entre jogadores mais experientes e da base.

“Exatamente. A gente tem que exaltar o bom trabalho Aylton, a boa campanha no sub-23. Precisamos antes de mais nada o pés no chão. O primeiro objetivo é recuperar a credibilidade do Paysandu, porque assim a gente acredita que vai formar um bom elenco e competitivo. Vai dar oportunidade para atletas da base, vai gerar novos ativos e conseguir resultados”, comentou.