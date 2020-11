Paysandu se solidariza a situação no Amapá e ganha apoio de time da Itália

O estado do Amapá está há mais de 48 horas sem energia elétrica em 14 dos 16 municípios devido a uma explosão no transformador da subestação de Macapá. A situação afetou serviços de saúde, estações de tratamento de água e comunicação no estado. Diante do ocorrido, muitas pessoas começaram a se solidarizar nas redes sociais usando a hastags #SOSAmapá #ApagãoNoAmapá.

O Paysandu, que já enfrentou muitas vezes os times do Amapá, prestou solidariedade ao estado vizinho.

O lobo é reverenciado por sua habilidade de sobrevivência mesmo em ambientes hostis. Além da inteligência e lealdade, o lobo significa astúcia, coragem, confiança e força. Que os amapaenses incorporem esse espírito de lobo nesse momento de difícil! 🙏🏼❤️#SOSAmapá #ApagãoNoAmapá — Paysandu Sport Club (@Paysandu) November 6, 2020

E a postagem repercurtiu, sendo respondida pelo time italiano, Roma.

Uma alcatéia não se faz com apenas um lobo.



A AS Roma Brasil deseja toda força nesse momento difícil. 🐺👊#ASRoma https://t.co/pcUfXpQAY3 — AS Roma Brasil (@ASRoma_Brasil) November 6, 2020

Por causa do apagão, Macapá decretou estado de calamidade pública. O governo municipal ainda autorizou o funcionamento 24 horas dos postos de combustíveis e vai disponibilizar seis caminhões pipas. A intenção do governo do Amapá é restabelecer a energia nesta sexta-feira.

