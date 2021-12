No Instagram, ídolo do Paysandu Robgol postou sobre ter ganho uma camisa do Grêmio, presenteado por outro grande nome da história bicolor: o ex-volante Sandro Goiano. Aproveitando o momento, o ex-artilheiro bicolor relembrou a saída de Sandro para o Tricolor e uma história envolvendo o futebol gaúcho e lesões: