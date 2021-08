Paysandu sai na frente, mas cede a virada para o Botafogo-PB e fica fora do G-4 da Série C

O Paysandu perdeu de virada para o Botafogo-PB por 2 a 1, no Almeidão, na noite de domingo (8), no jogo que encerrou a 11ª rodada da Série C.

O time bicolor saiu na frente, mas deixou o Belo chegar no placar e depois viu o time paraibano virar. Com isso, desperdiça três pontos importantes na competição e perdeu a invencibilidade fora de casa. Os gols foram marcados por Marlon, para o Paysandu, Welton e Tsunami, para o Botafogo.

O resultado fez o Belo assumir a liderança do grupo A da Série C, com 19 pontos, de forma isolada. O Paysandu terminou a rodada na sexta colocação, com 16 pontos.

O próximo compromisso do Paysandu é contra o Jacuipense, no sábado (14), às 19 horas, na Curuzu, em Belém (PA). O Botafogo-PB enfrenta o Volta Redonda, às 17 horas de sábado, no Raulino Oliveira.

Jogo

Botafogo e Paysandu começaram o primeiro tempo bem agitados. Os dois buscavam o gol a todo custo, depois caiu no rendimento, com o Papão ficando com mais posse de bola que o Belo.

A chance bicolor veio com cabeceio de Thiago Santos. A resposta do Belo foi com Juba, que recebeu de Tsunami e chutou, na saída do goleiro, para fora.

Tentativas na bola parada

Em duas situações Paysandu quase mudou o placar. Primeiro, Marlon cruzou e Marino tentou chegar, mas Pablo afastou. Depois, Perema quase marcou de cabeça.

Até que veio o gol…

Paysandu foi chegando aos poucos. Ganhava as divididas e aí veio o gol. Thiago Santos mandou na área, Marlon pegou a bola, deu um drible em Gabriel Yanno e tocou por baixo do goleiro para abrir o placar no Almeidão.

Segundo tempo

O Paysandu foi para cima no segundo tempo. Quase marcou no primeiro minuto, quando Rildo recebeu e mandou para área. Mas ninguém do time bicolor chegou a tempo para finalizar.

A ideia do Paysandu era ter a mesma pegada no segundo tempo e quase aumentou o placar no primeiro minuto, quando Rildo recebeu e mandou para área. Mas ninguém do time bicolor chegou a tempo para finalizar.

Só que foi o Botafogo que dominou, principalmente com a substituição que o técnico Gerson Gusmão fez. A entrada de Welton mudou a história do jogo. O time paraibano passou a ser mais ofensivo e insistiu no gol. E ele veio aos 8 minutos. Em cruzamento para a área, Éderson furou na hora da finalização. Welton, ligado, escapou de Denilson e deixou tudo igual no Almeidão.

A virada saiu aos 21 minutos, quando Tsunami, ex-Remo, aproveitou o cruzamento na área, subiu muito alto e testou forte para o gol.

O placar poderia ser maior para o Botafogo-PB. Mas o goleiro Victor Souza teve grande atuação. Em marcação de pênalti, Marcos Aurélio bateu no lado direito e o arqueiro bicolor defendeu.

Ficha Técnica

Botafogo-PB x Paysandu

11ª rodada da Série C

Local: Almeidão – João Pessoa (PB)

Árbitro: Antonio Marcio Teixeira da Silva (CD/MG)

Árbitro Assistente 1: Magno Arantes Lira (AB/MG)

Árbitro Assistente 2: Augusto Magno de Ramos (CD/MG)

Quarto Árbitro: José Ferreira de Sousa Neto (CD/PB)

Cartão amarelo: Pablo, Welton, Juba; Marcelo, Marino

Gol: Marlon (34’/ 1º T); Welton (8’/2ºT), Tsunami (21’/2ºT)

Botafogo-PB: Lucas, Gabriel Yanno, Daniel Felipe e Tsunami; Amaral (Welton), Pablo, Sávio, Gabriel Araújo (Luã Lúcio) e Esquerdinha; Juba e Éderson (Marcos Aurélio)

Técnico: Gerson Gusmão

Paysandu: Victor Souza; Marcelo, Perema, Denilson e Diego Matos; Marino (Luan Santos), Paulo Roberto (Paulinho) e Jhonnatan; Marlon (Laércio), Thiago Santos (Rafael Grampola) e Rildo (Bruno Paulo)

Técnico: Roberto Fonseca