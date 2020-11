Paysandu: rescisão de atacante é protocolada na CBF

A rescisão contratual do atacante Erik Bessa, que jogou no Paysandu nesta temporada e foi dispensado pelo clube bicolor, foi protocolada na Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O jogador de 24 anos chegou ao Papão a pedido do então técnico alviceleste Hélio dos Anjos, mas não vingou na equipe.

Com a camisa do Paysandu Bessa atuou em apenas seis partidas, conquistou o título do Parazão 2018 e não balançou as redes.