Após dispensa, atacante se despede do Paysandu nas redes sociais

O atacante Erik Bessa, dispensado pelo Paysandu nesta semana se despediu do clube bicolor nas redes sociais. O jogador de 24 anos chegou ao Papão por indicação do então técnico do alviceleste técnico Hélio dos Anjos, mas não conseguiu ter sequência na equipe paraense.

Em publicação na sua conta no Instagram, o atacante postou uma foto com a taça de campeão paraense conquistada neta temporada e agradeceu ao clube pela oportunidade.

“Aqui fica o meu agradecimento por ter vestido essa camisa maravilhosa. Foi um tempo curto, mas foram meses de muito aprendizado e de conquista. Feliz por ter conquistado o título paraense e também por ter conhecido pessoas incríveis que levarei para sempre no meu coração. Agora chegou a hora de defender outro clube”, escreveu.

No período em que esteve no Papão, Bessa atuou em apenas seis partidas e não balançou as redes. O jogador estuda proposta e deve acertar com a Aparecidense-GO, que disputa a Série D do Campeonato Brasileiro.