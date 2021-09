Paysandu realiza primeiro treino aberto à imprensa durante a pandemia

O Paysandu voltou a permitir que a imprensa acompanhassem, in loco, o treinamento do time principal. Nesta quarta-feira (8), profissionais credenciados puderam acompanhar a movimentação da equipe que se prepara para a partida contra o Ferroviário, pela 16ª rodada da Série C.

De acordo com a assessoria do Paysandu, para acompanhar os treinamentos, os profissionais da imprensa precisam relatar um inquérito epidemiológico sobre a covid-19. Além disso, os credenciados precisam apresentar ciclo vacinal completo (duas doses do imunizante contra o novo coronavírus).

Jogadores do Paysandu se preparam para partida contra o Ferroviário, do Ceará (Cláudio Pinheiro/ O Liberal)

Treinos abertos à imprensa não ocorrem desde março de 2020, quando houve o primeiro caso de covid-19 em Belém. Desde então, segundo dados do Governo do Pará, foram registrados mais de 58 casos da doença e 16,5 mil mortes em todo o estado.

Paysandu e Ferroviário-CE se enfrentam pela Terceirona na próxima segunda-feira (13), às 15h30, no estádio Cidade Vozão, em Fortaleza. A partida terá transmissão lance a lance pelo Oliberal.com.