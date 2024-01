Paysandu realiza peneira de novos talentos para as categorias de base masculina; veja mais

O Paysandu vai realizar uma peneira para atrair novos talentos para as categorias de base. De acordo com um comunicado divulgado pelo clube nas redes sociais, as inscrições custam R$ 30,00 e devem ser feitas na sede social Papão ou nas lojas oficiais alvicelestes. Podem participar garotos nascidos entre os anos de 2004 e 2013.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu

Além do valor de inscrição, os candidatos interessados devem apresentar a ficha de inscrição preenchida. Esse documento está disponível nas redes sociais das categorias de base do Papão (@basebicolor).

VEJA MAIS

Os testes acontecerão nos dias 25 e 26 de janeiro - conforme a categoria - no Campo do Kasa, que fica na Cidade Nova, em Ananindeua, a partir das 8h30. A primeira avaliação será feita entre os candidatos nascidos entre os anos de 2004 e 2008. Já a segunda será feita entre os inscritos nascidos entre 2009 e 2013.

As categorias de base do Papão voltaram a ganhar destaque depois de estarem distantes do cenário regional nos últimos anos. Em 2023, o Papão conquistou o Campeonato Paraense sub-17 assim como Copa Pará da mesma categoria.