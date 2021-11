Paysandu prorroga contrato de volante e atacante para o restante da Copa Verde

Com jogadores encerrando o contrato no próximo dia 30 de novembro, o Paysandu segue negociando o aditivo de alguns dias no contrato de atletas para a disputa da semifinal da Copa Verde. O clube alviceleste informou nesta quarta-feira (24), a prorrogação contratual de mais dois jogadores até o dia 15 de dezembro.

A diretoria alviceleste contará com o volante paraense Jhonnatan e também com o atacante Thiago Santos. Além dos dois, o zagueiro Perema foi confirmado pelo presidente Maurício Ettinger em entrevista ao O Liberal, além do goleiro Elias Curzel e o meia José Aldo e do atacante Laércio.

Atacante Thiago Santos fica no papão até o fim da Copa Verde (Jorge Luís Totti/ Paysandu)

O Papão está na semifinal da Copa Verde e busca o tricampeonato da competição regional. O clube paraense é o maior detentor de títulos da Copa Verde ao lado do Cuiabá-MT, com duas conquistas. A equipe bicolor está treinando e aguarda a definição de seu adversário, que sai hoje, do confronto entre Remo x Manaus-AM. As datas das semifinais já foram definidas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), as partidas serão disputadas no dia 1 e 4 de dezembro, com o Paysandu decidindo seu futuro fora de casa.