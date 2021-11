Paysandu prorroga contrato de lateral-direito até o final da Copa Verde

O Paysandu anunciou na tarde desta segunda-feira (29) a prorrogação de contrato do lateral-direito Leandro Silva. O vínculo do jogador encerraria nesta terça-feira (30), mas foi ampliado até o final da Copa Verde deste ano.

O acordo firmado com o atleta foi um aditivo de contrato. No entanto, o Paysandu ainda não se manifestou sobre a continuidade do jogador para a próxima temporada.

Leandro Silva chegou à Curuzu na metade da campanha da primeira fase da Copa Verde e foi um dos jogadores mais regulares do elenco na competição. Ao todo, o lateral de 33 anos atuou em 11 partidas com a camisa bicolor e marcou dois gols.

Na sexta-feira (26), o coordenador técnico do Papão, Ricardo Lecheva, anuncio que outros jogadores que têm contrato até 30 de novembro deste ano ainda poderão ter vínculo prorrogado para jogar a Copa Verde.

Além dos jogadores que já possuem contrato firmado até o ano que vem, o Papão assinou aditivos de contrato com mais dez jogadores. Além de Leandro Silva, que assinou nesta sexta, o Bicola conta com os zagueiros Yan e Victor Sallinas; os volantes Bruno Paulista, Ratinho e Jhonnatan; o meia José Aldo; os atacantes Thiago Santos e Laércio; e o goleiro Elias Curzel.

A próxima partida do Paysandu será nesta quarta-feira (1º), contra o Remo, às 20h, no estádio da Curuzu. O clássico terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.