Paysandu possui sequência de jogos em Belém e três vitórias seguidas na Série C é igualada; relembre

Resultados positivos, a confiança da torcida e agora luta pela liderança do Campeonato Brasileiro da Série C. O Paysandu vive um bom momento na competição nacional, está invicto jogando em seus domínios e assegurou a terceira vitória seguida. A última vez em que isso ocorreu foi na temporada 2020.

Esse “encaixe” do Paysandu e a atmosfera torcida time, vem dando certo. O elenco conquistou a primeira vitória longe de Belém diante do Ferroviário-CE, no último domingo e o técnico Márcio Fernandes avalia essa situação como “espírito vencedor”. A última vez em que o Papão conseguiu vencer três jogos seguidos foi em 2020, coincidentemente a terceira vitória foi também contra o Ferroviário. Na sequência bicolor de 2020 triunfou diante do Jacuipense-BA (1 x 0), contra o Imperatriz-MA (3 x 0) e diante do Ferrin (3 x 0). Neste ano o Papão engatou a quarta vitória, dessa vez contra o Botafogo-PB, curiosamente o próximo adversário do Papão no domingo (12), na Curuzu.

Atrás do Mirassol-SP na tabela e criando a famosa “gordura”, o Paysandu busca conquistar de forma antecipada a classificação ao quadrangular. Segundo o site “Chance de Gol”, com 29 pontos o clube possui mais de 70% de chances de avançar à próxima fase, neste caso faltariam 11 ao Paysandu.

Tabela favorece bicolores

O Papão terá quatro jogos em Belém e apenas um jogo fora de casa. O clube alviceleste terá o Botafogo-PB em casa, sai para jogar contra a Aparecidense-GO e depois retorna para receber o Brasil de Pelotas-RS, joga o clássico diante do Remo no Baenão e não precisará viajar e depois encara o Confiança-SE.