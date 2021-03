Paysandu: porco Julinho recebe atendimento e alerta contra a covid-19

Com a paralisação do Campeonato Paraense de futebol, o elenco do Paysandu segue parado, sem definição de volta aos treinamentos, mas fora de campo o marketing e a comunicação do clube segue trabalhando. O “novo mascote”, o porquinho Julinho, reapareceu nas redes sociais, dessa vez com um machucado na orelha, que teve os devidos cuidados com o Departamento Médico alviceleste e cumprindo as normas de segurança contra acovid-19.

Em publicação no Twitter oficial do Paysandu, o porquinho Julinho aparece com um curativo na orelha, usando máscara do Papão e também com um embalagem de álcool em gel com mensagem. “O porquinho Julinho adverte: Use sempre máscara e álcool em gel!”.

O porquinho Julinho adverte: Use sempre máscara e álcool em gel! ⚠️👍🏼



March 15, 2021

AÇÃO

Com a ação da chave Pix criada pelo marketing do Paysandu, o clube alviceleste já arrecadou mais de 35 mil com doações da torcida.