Paysandu: Porco Julinho ganha votação em perfil oficial da Copa do Brasil

Após a primeira semana de Copa do Brasil, o perfil oficial da competição realizou uma votação no Twitter, para saber qual o principal destaque da rodada, dentre as opções estavam: Goleada do Bahia, Goleada do Botafogo, Vitória do Boavista e a Presença do Porco Julinho, que fez parte de uma ação do Paysandu para arrecadar dinheiro através de doações via chave Pix. Quem venceu foi o “porco Julinho” com 45% dos votos.

Qual foi o #DestaqueDaRodada? 👇 — Copa Intelbras do Brasil (@CopadoBrasil) March 12, 2021

A cotação recebeu 5.706 votos em um pouco mais de duas horas. Vários torcedores do Paysandu entraram na brincadeira e deixaram comentários na publicação da Copa do Brasil. Veja alguns:

“Quem não votou no Porco Julinho bom sujeito não é”

“Porco Julinho começou a curtir a vida de pop star”

“Julinho pé quente”

“Espalharam fake News de que o Paysandu iria fazer uma rifa de um porco para arrecadar dinheiro, agora temos um mascote”

“Quem não votou no Julinho é fã da Karol Conká”

Domingo: @Palmeiras campeão 🐷



Sexta: Porco Julinho #DestaqueDaRodada 🐷



A comunidade suína em todo o país: pic.twitter.com/rIRHtMnCWs — Copa Intelbras do Brasil (@CopadoBrasil) March 12, 2021

A ação do Paysandu com o Julinho já arrecadou mais de R$25 mil junto aos torcedores.