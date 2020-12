Paysandu: Pikachu se rende ao futebol de Nicolas e afirma 'Vai chegar logo logo'

Ao assinalar mais dois gols com a camisa do Paysandu, diante do Londrina-SC, pelo quadrangular final da Série C, o atacante Nicolas se consolidou como maior artilheiro bicolor após a era do lateral-direito Yago Pikachu. Nicolas chegou a 31 gols e está distante também 31 gols de Pikachu.

Ainda no gramado do Mangueirão, Nicolas mandou o recado: 'Dois gols importantes. Pikachu, estou chegando. Só faltam 31'. Em comentários nas redes sociais do Papão, Pikachu desejou boa sorte. Veja:

Antes de celebrar o feito, porém, Nicolas não seguiu o tom de celebração e pediu atenção. "A nossa entrega foi grande. Demonstramos que somos uma equipe competitiva. Agora não pode ter dificuldade da maneira que tivemos, no segundo tempo, tomar dois gols. Mas, agora é focar no resultado positivo", avaliou.

