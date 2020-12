ASSISTA: Com gol nos acréscimos, Paysandu vence o Londrina e alcança a liderança na Série C

Foi sofrido, difícil e um jogo de muitas alternativas. O Paysandu, aliás, foi mais decisivo, se comparado ao Londrina. Competiu, embora não em bom nível, como de praxe. A vitória bicolor se consolidou por 3 a 2, com dois gols de Nicolas e um de Mateus Anderson, aos 49 minutos do segundo tempo. Antes, o Londrina havia marcado com Carlos Henrique e Celsinho. O jogo foi válido pela terceira rodada do quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro.

O triunfo bicolor recoloca o Paysandu na liderança do grupo D da Série C, pelo menos, momentaneamente - o Remo pode ultrapassá-lo, joga neste domingo (27), contra o Ypiranga-RS.

Na próxima rodada, o Papão voltará a enfrentar o Londrina-SC, dia 04, no estádio do Café. Se pontuar, fora de casa, tende a encaminhar a vaga na Série B.

Veja o lance a lance

Primeiro Tempo

Até os 10 minutos, superioridade territorial e na posse de bola para o Londrina, que tocava a bola no campo adversário. O Paysandu se resguardava até de forma surpreendente, considerando a escalação de mais um meia - Alex Maranhão - em detrimento a um volante

Aos 10, os lance perigosos começaram a surgir, principalmente, a favor dos visitantes. Em toque de bola dentro da área bicolor, Samuel esteve na cara do gol. O passe lateral foi interceptado pelo goleiro Paulo Ricardo.

Um minuto depois, Paysandu acordou no sentido ofensivo. Tony passou para Nicolas que tentou assistência para Marlon. O chute explodiu na zaga do LEC.

Nos 10 minutos seguintes, o Paysandu parecia que havia corrigido a marcação no setor de meio-campo e tentava reequilibrar o jogo. Não foi bem o que aconteceu. O Londrina distribiu passes em profundidade e teve sucesso.

Um erro técnico de Juninho possibilitou um contra-ataque rápido. O chute, de média distância, foi defendido por Paulo Ricardo. A bola tinha endereço certo no chute de Douglas. Três minutos depois, novamente em contragolpe veloz, foi a vez de Samuel perder o gol. Na sequência, o momento mais apreensivo para a torcida bicolor. Pela direita, cruzamento na área, Samuel Gomes cabeceou na trave.

Somente Vitor Feijão parecia disposto a sair do jogo estratégico e normal que o time alviceleste fazia. Ele atuava pelas duas laterais e em velocidade. O gol, porém, sairia de um passe de um jogador apagadíssimo. Coisas do futebol... Aos 44, a reação bicolor e do próprio Alex Maranhão. Alex não desistiu de um lance aparentemente perdido, 'roubou' a bola de Diego Rosa e cruzou na direção de Nicolas. O artilheiro bicolor cabeceou para baixo e abriu o placar.

Nicolas abriu o placar em jogo contra (Cristino Martins)

Segundo Tempo

Brigatti observou o problema no setor de meio-campo, relacionado a marcação. Tirou Maranhão e apostou em PH, recuperado de contusão. O problema é que PH não foi tão bem individualmente, bem como os dois laterais bicolores.

A essa altura, ao menos, o Paysandu evoluiu ofensivamente em função de Nicolas, decisivo e extremamente participativo. Aos três minutos, ele deu um passe para Feijão que foi na cara do gol. A finalização seria para encobrir Dalton, que conseguiu tocar na bola que explodiu na trave. Aos seis, cruzamento lateral. No meio de dois defensores, Nicolas consegue cabecear e marca o segundo. 2 a 0.

Nicolas colocou o Papão em ampla vantagem (Cristino Martins)

Mas o jogo viria a ficar equilibrado aos 24 minutos. Tony errou na marcação, foi enganado por Victor Daniel que deu uma assistência para Carlos Henrique diminuir o marcador. Dez minutos depois, Celsinho 'cavou' um pênalti e PH foi, no mínimo, imprudente no lance. Ele até tentou tirar o pé, mas o juiz assinalou pênalti. Convertido pelo próprio Celsinho.

Empolgado, o Londrina esteve mais organizado para buscar o gol que daria a vitória. Brigatti colocou Wylliam e diminuiu a pressão pela ala direita. Posicionado, o Papão estava nervoso, mas tinha posse de bola para agredir. Rondou a área do LEC, ainda sem sucesso.

Até que dois momentos decidiram o jogo de uma vez por todas. Celsinho passou para Carlos Henrique que chutou, mas a bola saiu pela linha de fundo, aos 48 minutos. Ele estava sozinho, dentro da área bicolor. Na sequência, em contra-ataque veloz, Mateus Anderson avançou e, com calma, acertou um chute preciso no canto esquerdo de Dalton. O relógio apontava 49 minutos. O gol salvador. De mais um herói bicolor.

Ficha Técnica

Paysandu - Paulo Ricardo, Tony (Wylliam), Micael, Perema e Bruno Collaço; Wellington Reis, Juninho (Luiz Felipe) e Alex Maranhão (PH); Marlon, Vitor Feijão (Mateus Anderson) e Nicolas. Treinador: João Brigatti

Londrina: Dalton, Gedeílson, Marcondes, Jeferson e Diego Rosa (Alan Cardoso); Marcel (Victor Daniel), Douglas Santos, Matheus e Júnior (Carlos Henrique); Adenílson (Celsinho) e Samuel Gomes (Igor Paixão). Treinador: Alemão

Local: Mangueirão

Gols: Nicolas (Paysandu, aos 44 minutos do primeiro tempo e seis minutos do segundo tempo), Mateus Anderson (51 minutos do segundo tempo); Carlos Henrique (24 minutos do segundo tempo) e Celsinho (34 minutos do segundo tempo)

Cartão amarelo: Bruno Collaço, Vitor Feijão, Juninho e PH (Paysandu); Marcel e Mateus (L)