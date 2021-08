Paysandu perdeu apenas um dos últimos nove jogos contra o Santa Cruz; veja números

O Paysandu leva boa vantagem no histórico recente diante do Santa Cruz, próximo adversário na Série C. Nas últimas nove partidas contra a equipe pernambucana, o Papão perdeu apenas uma vez. A boa sequência será colocada à prova no domingo (5), às 18h, no estádio da Curuzu, em Belém.

De 2012 pra cá, Paysandu e Santa Cruz se enfrentaram nove vezes: cinco pela Série C e outras quatro pela Série B. Nesse período foram cinco vitórias bicolores, três empates e apenas uma vitória tricolor.

A última vez que o Santa Cruz saiu vitorioso de um duelo diante do Paysandu foi em 2020, em partida válida pela primeira fase da Terceirona. O clube pernambucano venceu o Papão por 2 a 1, no estádio do Arruda, em Recife.

2 a 1, inclusive, foi o placar do último jogo entre as duas equipes, pelo primeiro turno da Série C deste ano. Papão e Cobra Coral se enfrentaram, novamente, no estádio do Arruda. Mas, desta vez, quem saiu com a vitória foi a equipe paraense. O resultado ainda colocou o Paysandu, momentaneamente, na liderança da competição.

Apesar da sequência bicolor positiva nos confrontos mais recentes, o histórico de partidas entre Paysandu e Santa Cruz é bastante equilibrado. Em toda a história, as equipes já se enfrentaram 35 vezes. Foram 14 vitórias do Paysandu, 13 vitórias do Santa Cruz e oito empates.

Mesmo com o equilíbrio no confronto direto, as equipes vivem situações opostas na tabela. O Paysandu está na 4ª colocação do Grupo A da Série C, com 21 pontos, e na zona de classificação à próxima fase do campeonato. Enquanto isso, o Santa Cruz está na lanterna da chave, com 11 pontos, e na zona de rebaixamento à Série D 2022.

A partida entre Paysandu e Santa Cruz terá transmissão lance a lance pelo Oliberal.com