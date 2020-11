Paysandu organiza campanha para arrecadar donativos para a população do Amapá

O estado do Amapá vive um momento delicado, após um incêndio atingir uma subestação de energia no último dia 3 e deixar vários municípios no escuro. Isso gerou vários problemas à população, como o abastecimento de água, filas gigantes nos postos de combustíveis, bancos estão sem dinheiro nos caixas eletrônicos. Pensando em ajudar a população amapaense, o Paysandu realiza uma campanha para arrecadar pacotes de água e alimentos.

O Papão divulgou a campanha em seu perfil no Twitter em parceria com o Governo do Estado do Pará. O torcedor poderá realizar as doações na Central do Sócio-Bicolor, na Sede social do Papão, na Avenida Nazaré, em Belém, até às 17h.