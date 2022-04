Paysandu nega interesse de atacante em deixar o clube; entenda

O Paysandu arrancou um empate significativo jogando fora de casa, diante de um Mirassol-SP, na noite desta terça-feira, em 1 a 1. Ao final do jogo, no entanto, diversas críticas de torcedores foram lançadas em razão da atuação instável de uma das peças do time. O futebol duvidoso do atacante Henan levantou várias suposições sobre sua permanência no Papão da Curuzu.

Depois do 1 a 1, as redes sociais começaram a questionar a presença de alguns atletas, que na visão deles não estariam se comprometendo. A principal nuvem de críticas recaiu sobre o atacante Henan, que entrou em campo aos 32 do segundo tempo, no lugar de Marcelo Toscano.

As críticas sobre ele foram pesadas, até que começou a se especular a saída do atleta, que foi contratado no final do ano passado, disputou 15 partidas e marcou dois gols, um pelo Parazão e outro na Copa do Brasil. Pela Série C, Henan ainda não balançou as redes. Apesar disso, o Paysandu se manifestou sobre o boato de que o atacante não quer mais vestir a camisa do clube, e respondeu.

"Não procede a informação de que o atacante Henan não quer mais jogar pelo Paysandu". O clube tem cinco pontos na competição e volta a campo no próximo sábado (30), contra o Ypiranga-RS, partida marcada para a Arena Verde, em Paragominas, a partir das 17 horas.