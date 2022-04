Técnico do Paysandu avalia positivamente empate contra o Mirassol: 'dá bastante confiança'

O técnico do Paysandu, Márcio Fernandes, fez uma análise do empate contra o Mirassol, fora de casa, pela terceira rodada da Série C. De acordo com o treinador bicolor, o Papão merecia um resultado mais vantajoso diante do adversário paulista.

"Acho que fizemos uma grande partida, não só contra o Mirassol, mas também contra o ABC-RN. São equipes muito fortes e concorrentes no acesso e nas duas partidas mostramos qualidade pra saírmos vencedores. Isso nos dá bastante confiança para seguirmos. Claro que precisamos acertar algumas coisas, mas esses resultados são muito válidos, no meu modo de ver", avaliou.

Nesta segunda-feira (25), no estádio Campos Maia, em Mirassol, o Paysandu fez uma boa partida contra os donos da casa. No primeiro tempo, o Papão foi bem superior e abriu o placar. Na segunda parte, o Bicola tomou pressão e quase levou a virada. Apesar do desempenho animador das equipes, o jogo ficou marcado por uma grave falha de arbitragem.

Com o resultado, o Papão subiu para a oitava colocação da Série C, com cinco pontos conquistados em três partidas. Já o Mirassol está em terceiro lugar, com sete pontos. Ambas as equipes estão no G-8, zona de acesso à próxima fase da Terceirona.

O próximo compromisso do Bicola pela Série C será no sábado (17), contra o Ypiranga-RS, pela quarta rodada. A partida, que começa às 17h, na Arena Verde, em Paragominas, terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.