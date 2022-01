Paysandu não perde em estreia de Parazão há 10 anos; última derrota teve gol de ex-Remo

O Paysandu entra em campo na quarta-feira (27) contra o Bragantino, na Curuzu, pela estreia no Campeonato Paraense de 2022. Além de busca pelos três pontos na classificação, o Papão tem como objetivo manter uma sequência positiva de estreia de estaduais. Faz dez anos da última vez que o Bicola foi derrotado na primeira rodada do Parazão.

O revés ocorreu em 2012, contra o Cametá, na Curuzu, palco da estreia deste ano. Na ocasião, o Papão perdeu por 2 a 1 para o Mapará, gols do atacante ex-Remo Rafael Paty (duas vezes) e Américo contra, para o Paysandu.

A vitória sobre o Papão, fora de casa, seria o início de uma trajetória vitoriosa do Cametá no campeoato. A equipe do nordeste do Pará acabaria a competição como campeã, batendo o Remo, no Mangueirão.

Desde a derrota de 2012, o Papão tem colecionado resultados positivos em estreias de Parazão. Nos últimos nove anos, o Bicola soma sete vitórias e dois empates nas primeiras rodadas de estadual.

Um desses empates em estreia, inclusive, ocorreu no ano passado. Na ocasião, Paysandu e Castanhal ficaram em 1 a 1, também na Curuzu.

Veja as estreias do Paysandu no Parazão nos últimos 10 anos