Paysandu mira pontos fora de casa para confirmar classificação na Série C Quarto colocado com 26 pontos, Papão enfrenta Ferroviária e Ituano antes de voltar a Belém para a última rodada da primeira fase O Liberal 11.08.26 21h28 Mesquita lembra da emoção após a vitória sobre o Confiança. (Reprodução / Papão TV) A vitória sobre o Confiança trouxe alívio ao Paysandu e colocou o time novamente no G-8 da Série C. O Papão chegou aos 26 pontos e terminou a rodada na quarta colocação, mas ainda precisa pontuar fora de casa para transformar a reação na tabela em classificação à segunda fase da competição. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Depois da vitória, o goleiro Gabriel Mesquita destacou justamente a importância de buscar pontos longe de Belém. O Paysandu terá dois compromissos consecutivos como visitante antes de retornar à Curuzu para a última rodada da primeira fase. "Sabíamos que a vitória seria muito importante para avançar na classificação. O Paysandu é isso: tivemos uma grande vitória em casa, mas agora serão dois jogos fora, nos quais precisamos de quatro pontos para classificar, se Deus quiser", afirmou. O primeiro desafio será no dia 17, contra a Ferroviária, que ocupa a nona posição, com 24 pontos, apenas dois a menos que o Paysandu. Depois, no dia 22, o adversário será o Ituano, 12º colocado, com 22 pontos. VEJA MAIS Vitória do Paysandu sobre o Confiança-SE foi a oitava de virada nesta temporada; veja a lista Das viradas, seis aconteceram na Curuzu e duas fora de Belém. Paysandu vence Confiança e volta pro G8 Paysandu vence Confiança e volta pro G8 A campanha mostra o tamanho da disputa pelas primeiras posições. Historicamente, 29 pontos aparecem como uma pontuação de segurança para garantir uma vaga no G-8. Em 2022, a Aparecidense terminou em oitavo com 29 pontos. No ano seguinte, o São Bernardo também precisou chegar aos 29. Em 2024, porém, o Remo avançou com 26 pontos, enquanto, em 2025, o Floresta fechou o G-8 com 27. Assim, dependendo dos resultados e dos critérios de desempate, o Paysandu pode confirmar a classificação antes mesmo da última rodada caso consiga uma boa sequência fora de casa. Depois dos dois compromissos fora, o Papão encerra a primeira fase em Belém, no dia 29, contra o Maringá. O adversário aparece atualmente na 11ª colocação, com 23 pontos, e também chega à reta final ainda envolvido na disputa pela classificação. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol paysandu chance de gol paysandu série c 2026 jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Paysandu mira pontos fora de casa para confirmar classificação na Série C Quarto colocado com 26 pontos, Papão enfrenta Ferroviária e Ituano antes de voltar a Belém para a última rodada da primeira fase 11.08.26 21h28 Futebol Indicado por Ignácio Neto, Paysandu contrata treinador da Tuna para equipe sub-17 Wesley Raad assume time de base bicolor após o vice-campeonato da Copa Pará 11.08.26 18h21 Futebol Vitória do Paysandu sobre o Confiança-SE foi a oitava de virada nesta temporada; veja a lista Das viradas, seis aconteceram na Curuzu e duas fora de Belém. 11.08.26 18h03 Futebol Junior Rocha destaca torcida e minimiza vaias após virada do Paysandu Técnico valoriza presença de mais de 12 mil torcedores na Curuzu e projeta reta final equilibrada na Série C 10.08.26 23h06 MAIS LIDAS EM ESPORTES fim da novela Por que Corinthians desistiu de renovar com Memphis mesmo após jogador aceitar redução salarial Lideranças influentes do clube e pessoas próximas a Stabile deixaram claro ao cartola que "largariam a mão" do presidente caso a renovação com o jogador fosse concretizada 11.08.26 20h57 Futebol Ministro da Saúde viraliza nas redes ao correr pelas ruas com camisa do Remo Alexandre Padilha publicou vídeo durante corrida e apareceu usando a camisa azulina; cena repercutiu entre torcedores do Leão 11.08.26 20h15 Futebol e mercado Cafu participa da abertura da SuperNorte e fala sobre liderança e alta performance em Belém Pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira será atração do evento nesta quarta-feira e abordará experiências do futebol aplicadas ao ambiente profissional 11.08.26 21h47 futebol Memphis se diz decepcionado com o Corinthians e projeta cobrança: 'Não deixarei sem sanção' O jogador ainda projeta cobrar o Corinthians 11.08.26 21h47