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Paysandu mira pontos fora de casa para confirmar classificação na Série C

Quarto colocado com 26 pontos, Papão enfrenta Ferroviária e Ituano antes de voltar a Belém para a última rodada da primeira fase

O Liberal
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Mesquita lembra da emoção após a vitória sobre o Confiança. (Reprodução / Papão TV)

A vitória sobre o Confiança trouxe alívio ao Paysandu e colocou o time novamente no G-8 da Série C. O Papão chegou aos 26 pontos e terminou a rodada na quarta colocação, mas ainda precisa pontuar fora de casa para transformar a reação na tabela em classificação à segunda fase da competição.

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Depois da vitória, o goleiro Gabriel Mesquita destacou justamente a importância de buscar pontos longe de Belém. O Paysandu terá dois compromissos consecutivos como visitante antes de retornar à Curuzu para a última rodada da primeira fase.

"Sabíamos que a vitória seria muito importante para avançar na classificação. O Paysandu é isso: tivemos uma grande vitória em casa, mas agora serão dois jogos fora, nos quais precisamos de quatro pontos para classificar, se Deus quiser", afirmou.

O primeiro desafio será no dia 17, contra a Ferroviária, que ocupa a nona posição, com 24 pontos, apenas dois a menos que o Paysandu. Depois, no dia 22, o adversário será o Ituano, 12º colocado, com 22 pontos.

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A campanha mostra o tamanho da disputa pelas primeiras posições. Historicamente, 29 pontos aparecem como uma pontuação de segurança para garantir uma vaga no G-8. Em 2022, a Aparecidense terminou em oitavo com 29 pontos. No ano seguinte, o São Bernardo também precisou chegar aos 29. Em 2024, porém, o Remo avançou com 26 pontos, enquanto, em 2025, o Floresta fechou o G-8 com 27.

Assim, dependendo dos resultados e dos critérios de desempate, o Paysandu pode confirmar a classificação antes mesmo da última rodada caso consiga uma boa sequência fora de casa.

Depois dos dois compromissos fora, o Papão encerra a primeira fase em Belém, no dia 29, contra o Maringá. O adversário aparece atualmente na 11ª colocação, com 23 pontos, e também chega à reta final ainda envolvido na disputa pela classificação.

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