Vitória do Paysandu sobre o Confiança-SE foi a oitava de virada nesta temporada; veja a lista Das viradas, seis aconteceram na Curuzu e duas fora de Belém. Caio Maia e Mateus Miranda 11.08.26 18h03 Paysandu venceu o Confiança de virada. (Wagner Santana / O Liberal) A vitória sobre o Confiança-SE, por 2 a 1, na noite de segunda-feira (10), na Curuzu, teve um significado além dos três pontos que recolocaram o Paysandu no G-8 da Série C. O resultado marcou a oitava vitória de virada do Papão na temporada 2026, segundo levantamento do jornalista Mateus Miranda, da Liberal+. O número evidencia uma característica que tem acompanhado a equipe ao longo do ano: a capacidade de reação durante os jogos. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu A virada sobre o Confiança foi a terceira do Paysandu na atual Série C. Antes, o time já havia conseguido resultados semelhantes contra Botafogo-PB, quando venceu por 4 a 2, e Guarani, no triunfo por 3 a 2. Em comum, as três partidas aconteceram na Curuzu, onde o Papão tem encontrado força para buscar a reação diante da torcida. VEJA MAIS Remo tenta a contratação de ex-Paysandu que joga a Série B, mas negociação é vetada Lateral-esquerdo Patrick Brey demonstrou interesse em defender o clube paraense, mas dirigentes do time de Ribeirão Preto vetaram ida para Remo Ex-jogador do Paysandu é o novo técnico do Águia de Marabá para 2027 Flávio Tanajura, de 51 anos, tem passagens por clubes como Flamengo, Bahia, Vitória, Sport, América-MG e Paysandu Junior Rocha destaca torcida e minimiza vaias após virada do Paysandu Técnico valoriza presença de mais de 12 mil torcedores na Curuzu e projeta reta final equilibrada na Série C As outras cinco viradas ocorreram em competições disputadas ao longo da temporada. Pelo Parazão, o Paysandu bateu a Tuna por 5 a 1 depois de sofrer o primeiro gol. Na Copa do Brasil, eliminou a Portuguesa com uma vitória por 3 a 2, fora de casa. Já pela Copa Norte, foram três reações: 3 a 1 sobre o GAS, 2 a 1 diante do Independência e 5 a 1 contra o Águia de Marabá. O retrospecto mostra que a equipe bicolor tem conseguido transformar partidas que começam em desvantagem em vitórias. Das oito viradas, seis aconteceram na Curuzu e duas fora de Belém, contra Portuguesa e Águia. O desempenho também se espalha por três competições diferentes, mostrando que a capacidade de reação não ficou restrita a um único momento da temporada. Com a vitória, o Paysandu ganhou fôlego na briga pela classificação à segunda fase da Série C. Faltam ainda três rodadas e o próximo compromisso será na segunda-feira (17), às 20h, contra a Ferroviária-SP, em Araraquara. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal+ Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia paysandu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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