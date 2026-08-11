Vitória do Paysandu sobre o Confiança-SE foi a oitava de virada nesta temporada; veja a lista

A vitória sobre o Confiança-SE, por 2 a 1, na noite de segunda-feira (10), na Curuzu, teve um significado além dos três pontos que recolocaram o Paysandu no G-8 da Série C. O resultado marcou a oitava vitória de virada do Papão na temporada 2026, segundo levantamento do jornalista Mateus Miranda, da Liberal+. O número evidencia uma característica que tem acompanhado a equipe ao longo do ano: a capacidade de reação durante os jogos.

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A virada sobre o Confiança foi a terceira do Paysandu na atual Série C. Antes, o time já havia conseguido resultados semelhantes contra Botafogo-PB, quando venceu por 4 a 2, e Guarani, no triunfo por 3 a 2. Em comum, as três partidas aconteceram na Curuzu, onde o Papão tem encontrado força para buscar a reação diante da torcida.

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As outras cinco viradas ocorreram em competições disputadas ao longo da temporada. Pelo Parazão, o Paysandu bateu a Tuna por 5 a 1 depois de sofrer o primeiro gol. Na Copa do Brasil, eliminou a Portuguesa com uma vitória por 3 a 2, fora de casa. Já pela Copa Norte, foram três reações: 3 a 1 sobre o GAS, 2 a 1 diante do Independência e 5 a 1 contra o Águia de Marabá.

O retrospecto mostra que a equipe bicolor tem conseguido transformar partidas que começam em desvantagem em vitórias. Das oito viradas, seis aconteceram na Curuzu e duas fora de Belém, contra Portuguesa e Águia. O desempenho também se espalha por três competições diferentes, mostrando que a capacidade de reação não ficou restrita a um único momento da temporada.

Com a vitória, o Paysandu ganhou fôlego na briga pela classificação à segunda fase da Série C. Faltam ainda três rodadas e o próximo compromisso será na segunda-feira (17), às 20h, contra a Ferroviária-SP, em Araraquara. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal+