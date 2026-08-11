Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Ex-jogador do Paysandu é o novo técnico do Águia de Marabá para 2027

Flávio Tanajura, de 51 anos, tem passagens por clubes como Flamengo, Bahia, Vitória, Sport, América-MG e Paysandu

O Liberal
fonte

Flávio Tanajura defendeu o Paysandu como jogador (Arquivo O Liberal)

O Águia de Marabá anunciou nesta segunda-feira (10) Flávio Tanajura como novo treinador da equipe. Aos 51 anos, o profissional inicia um novo ciclo no comando do Azulão.Tanajura construiu carreira no futebol em diferentes funções. Além de atuar como treinador, também trabalhou como jogador e gestor, acumulando experiências dentro e fora de campo.

Antes de seguir carreira como treinador e gestor, Flávio Tanajura foi jogador profissional. Ao longo da trajetória, defendeu clubes tradicionais do futebol brasileiro, entre eles Flamengo, Bahia, Vitória, Sport e América-MG.

VEJA MAIS

image Destaque do Águia de Marabá, lateral pode reforçar o Paysandu, diz jornalista
Papão está no mercado em busca de reforços para a sequência da temporada e estuda a contratação do jogador do Azulão

image Destaque do Águia de Marabá, lateral pode reforçar o Paysandu, diz jornalista
Papão está no mercado em busca de reforços para a sequência da temporada e estuda a contratação do jogador do Azulão

image Fim do sonho! Águia perde para o ABC-RN e dá adeus à Série D do Brasileiro
Azulão não conseguiu administrar a vantagem conquistada em casa e saiu de forma melancólica da Série D

O profissional também passou pelo Paysandu. Durante a passagem pelo clube paraense, conquistou o Campeonato Paraense.

Treinador acumula 24 anos ligados ao Vitória

A experiência de Tanajura também inclui atuação em diferentes funções no Vitória. Segundo as informações apresentadas pelo Águia de Marabá, sua trajetória ligada ao clube soma 24 anos. Além da experiência como jogador, o novo técnico do Águia também possui passagem pelas áreas técnica e administrativa do futebol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

águia de marabá

flávio tanajura

futebol

Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Futebol e mercado

Cafu participa da abertura da SuperNorte e fala sobre liderança e alta performance em Belém

Pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira será atração do evento nesta quarta-feira e abordará experiências do futebol aplicadas ao ambiente profissional

11.08.26 21h47

FUTEBOL

Ex-jogador do Paysandu é o novo técnico do Águia de Marabá para 2027

Flávio Tanajura, de 51 anos, tem passagens por clubes como Flamengo, Bahia, Vitória, Sport, América-MG e Paysandu

11.08.26 11h42

Futebol

Jorge Iggor relembra narração histórica do Remo e superação após câncer

Onze anos depois de eternizar o acesso azulino, narrador da GE TV fala sobre a ligação com a torcida, o retorno às transmissões do Leão e o impacto do diagnóstico na carreira e na vida

09.08.26 8h00

FUTEBOL

Dia dos Pais: torcedor do Paysandu vive 'Re-Pa' dentro de casa com filho remista

Marcelo Sousa divide a paixão pelo futebol com a família e conta como a rivalidade entre Paysandu e Remo fortalece momentos de união

09.08.26 7h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

fim da novela

Por que Corinthians desistiu de renovar com Memphis mesmo após jogador aceitar redução salarial

Lideranças influentes do clube e pessoas próximas a Stabile deixaram claro ao cartola que "largariam a mão" do presidente caso a renovação com o jogador fosse concretizada

11.08.26 20h57

Futebol

Ministro da Saúde viraliza nas redes ao correr pelas ruas com camisa do Remo

Alexandre Padilha publicou vídeo durante corrida e apareceu usando a camisa azulina; cena repercutiu entre torcedores do Leão

11.08.26 20h15

Futebol e mercado

Cafu participa da abertura da SuperNorte e fala sobre liderança e alta performance em Belém

Pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira será atração do evento nesta quarta-feira e abordará experiências do futebol aplicadas ao ambiente profissional

11.08.26 21h47

futebol

Memphis se diz decepcionado com o Corinthians e projeta cobrança: 'Não deixarei sem sanção'

O jogador ainda projeta cobrar o Corinthians

11.08.26 21h47

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda