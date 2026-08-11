Ex-jogador do Paysandu é o novo técnico do Águia de Marabá para 2027

O Águia de Marabá anunciou nesta segunda-feira (10) Flávio Tanajura como novo treinador da equipe. Aos 51 anos, o profissional inicia um novo ciclo no comando do Azulão.Tanajura construiu carreira no futebol em diferentes funções. Além de atuar como treinador, também trabalhou como jogador e gestor, acumulando experiências dentro e fora de campo.

Antes de seguir carreira como treinador e gestor, Flávio Tanajura foi jogador profissional. Ao longo da trajetória, defendeu clubes tradicionais do futebol brasileiro, entre eles Flamengo, Bahia, Vitória, Sport e América-MG.

VEJA MAIS

O profissional também passou pelo Paysandu. Durante a passagem pelo clube paraense, conquistou o Campeonato Paraense.

Treinador acumula 24 anos ligados ao Vitória

A experiência de Tanajura também inclui atuação em diferentes funções no Vitória. Segundo as informações apresentadas pelo Águia de Marabá, sua trajetória ligada ao clube soma 24 anos. Além da experiência como jogador, o novo técnico do Águia também possui passagem pelas áreas técnica e administrativa do futebol.