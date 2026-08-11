Ex-jogador do Paysandu é o novo técnico do Águia de Marabá para 2027 Flávio Tanajura, de 51 anos, tem passagens por clubes como Flamengo, Bahia, Vitória, Sport, América-MG e Paysandu O Liberal 11.08.26 11h42 Flávio Tanajura defendeu o Paysandu como jogador (Arquivo O Liberal) O Águia de Marabá anunciou nesta segunda-feira (10) Flávio Tanajura como novo treinador da equipe. Aos 51 anos, o profissional inicia um novo ciclo no comando do Azulão.Tanajura construiu carreira no futebol em diferentes funções. Além de atuar como treinador, também trabalhou como jogador e gestor, acumulando experiências dentro e fora de campo. Antes de seguir carreira como treinador e gestor, Flávio Tanajura foi jogador profissional. Ao longo da trajetória, defendeu clubes tradicionais do futebol brasileiro, entre eles Flamengo, Bahia, Vitória, Sport e América-MG. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)VEJA MAIS Destaque do Águia de Marabá, lateral pode reforçar o Paysandu, diz jornalista Papão está no mercado em busca de reforços para a sequência da temporada e estuda a contratação do jogador do Azulão Destaque do Águia de Marabá, lateral pode reforçar o Paysandu, diz jornalista Papão está no mercado em busca de reforços para a sequência da temporada e estuda a contratação do jogador do Azulão Fim do sonho! Águia perde para o ABC-RN e dá adeus à Série D do Brasileiro Azulão não conseguiu administrar a vantagem conquistada em casa e saiu de forma melancólica da Série D O profissional também passou pelo Paysandu. Durante a passagem pelo clube paraense, conquistou o Campeonato Paraense. Treinador acumula 24 anos ligados ao Vitória A experiência de Tanajura também inclui atuação em diferentes funções no Vitória. Segundo as informações apresentadas pelo Águia de Marabá, sua trajetória ligada ao clube soma 24 anos. Além da experiência como jogador, o novo técnico do Águia também possui passagem pelas áreas técnica e administrativa do futebol. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes águia de marabá flávio tanajura futebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol e mercado Cafu participa da abertura da SuperNorte e fala sobre liderança e alta performance em Belém Pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira será atração do evento nesta quarta-feira e abordará experiências do futebol aplicadas ao ambiente profissional 11.08.26 21h47 FUTEBOL Ex-jogador do Paysandu é o novo técnico do Águia de Marabá para 2027 Flávio Tanajura, de 51 anos, tem passagens por clubes como Flamengo, Bahia, Vitória, Sport, América-MG e Paysandu 11.08.26 11h42 Futebol Jorge Iggor relembra narração histórica do Remo e superação após câncer Onze anos depois de eternizar o acesso azulino, narrador da GE TV fala sobre a ligação com a torcida, o retorno às transmissões do Leão e o impacto do diagnóstico na carreira e na vida 09.08.26 8h00 FUTEBOL Dia dos Pais: torcedor do Paysandu vive 'Re-Pa' dentro de casa com filho remista Marcelo Sousa divide a paixão pelo futebol com a família e conta como a rivalidade entre Paysandu e Remo fortalece momentos de união 09.08.26 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES fim da novela Por que Corinthians desistiu de renovar com Memphis mesmo após jogador aceitar redução salarial Lideranças influentes do clube e pessoas próximas a Stabile deixaram claro ao cartola que "largariam a mão" do presidente caso a renovação com o jogador fosse concretizada 11.08.26 20h57 Futebol Ministro da Saúde viraliza nas redes ao correr pelas ruas com camisa do Remo Alexandre Padilha publicou vídeo durante corrida e apareceu usando a camisa azulina; cena repercutiu entre torcedores do Leão 11.08.26 20h15 Futebol e mercado Cafu participa da abertura da SuperNorte e fala sobre liderança e alta performance em Belém Pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira será atração do evento nesta quarta-feira e abordará experiências do futebol aplicadas ao ambiente profissional 11.08.26 21h47 futebol Memphis se diz decepcionado com o Corinthians e projeta cobrança: 'Não deixarei sem sanção' O jogador ainda projeta cobrar o Corinthians 11.08.26 21h47