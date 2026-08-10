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Paysandu vira no fim, bate o Confiança e volta ao G8 da Série C

Papão sai atrás na Curuzu, mas reage no segundo tempo com gols de Ítalo e Pedro Carrerete e chega aos 26 pontos; time bicolor terá três jogos para confirmar classificação

O Liberal
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Pedro Carrerete marcou o gol da virada e da vitória bicolor sobre o Confiança. (Wagner Santana / O Liberal)

O Paysandu buscou uma virada emocionante sobre o Confiança na noite desta segunda-feira, na Curuzu, pela 19ª rodada da Série C. Depois de sair atrás no primeiro tempo, o Papão reagiu na etapa final e venceu por 2 a 1, com gols de Ítalo e Pedro Carrerete. Ícaro havia colocado os sergipanos em vantagem.

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O resultado levou o Paysandu aos 26 pontos e de volta ao G8, na quarta colocação, dentro da zona de classificação para a próxima fase. O Confiança, por outro lado, permanece na última posição, com 15 pontos.

O Papão começou melhor e criou as principais oportunidades no início da partida. Ítalo teve boa chance aos 25 minutos, mas o goleiro Matheus Emiliano evitou o gol. O time bicolor também apostou nos chutes de fora da área, mas não conseguiu transformar o domínio em vantagem no placar.

Quando parecia que o primeiro tempo terminaria sem gols, o Confiança abriu o marcador. Aos 45 minutos, Ícaro cobrou falta com categoria, acertou a trave e colocou a equipe sergipana na frente.

Paysandu x Confiança

Na volta do intervalo, o Paysandu aumentou a pressão. Junior Rocha fez a primeira mudança ainda no intervalo, colocando Thalyson no lugar de Pablo Alcântara. Na sequência, o treinador lançou Pego e Thayllon para deixar a equipe ainda mais ofensiva.

A pressão aumentou na reta final. Aos 42 minutos, Pedro Henrique cruzou para Ítalo, e a bola acertou a trave. Pouco depois, aos 43, veio o empate. Após cruzamento, o atacante subiu mais alto que a defesa e cabeceou para as redes.

O empate não diminuiu o ritmo bicolor. O Paysandu continuou no ataque e conseguiu a virada aos 47 minutos. Marcinho cobrou falta pela esquerda, colocou a bola na área e Pedro Carrerete ganhou pelo alto para marcar de cabeça o segundo gol do Papão e incendiar a Curuzu.

A vitória mantém o Paysandu na zona de classificação faltando três rodadas para o fim da primeira fase. O desafio agora será administrar a pressão longe de Belém: o time bicolor terá dois jogos consecutivos fora de casa. O primeiro será contra a Ferroviária, no dia 17. Depois, o Papão encara o Ituano e encerra sua participação na primeira fase diante do Maringá, na Curuzu. 

Ficha Técnica

Data: 10 de agosto
Hora: 20h
Local: Estádio da Curuzu
Arbitragem: Tarcísio Flores da Silva (RN)
Auxiliares: Reinaldo de Souza Moura (RN) e Edilene Freire da Silva (RN)

Cartões Amarelos: Caio Mello, Pablo Alcãntara (Paysandu) Matheus Emiliano, Mateus Ludke (Confiança)

Paysandu: Gabriel Mesquita; Edílson, Pedro Carrerette, Bruno Bispo, Luciano Taboca (Cleiton Pego); Pedro Henrique, Caio Mello (Henrico), Marcinho, Pablo Alcãntara (Thalyson); Lucas Cardoso (Thayllon), Ítalo.
Técnico: Júnior Rocha.

Confiança-SE: Matheus Emiliano; Mateus Ludke, Alisson, Ícaro; Kelvyn (Matheus Julião), Renilson, Guilherme Nunes (Madison), Valdir Junior, PK (Iago); Pedro Felipe (Gabriel Zeca),  Luiz Thiago (Breyner Camilo).
Técnico: Ricardo Resende.

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série c 2026

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Paysandu
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