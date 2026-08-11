Remo compra parte dos direitos econômicos de atacante e fecha com lateral que estava na Série B

O Remo anunciou a contratação de dois jogadores para o restante da Série A. O anúncio foi feito pelo presidente Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, nas redes sociais do Leão Azul. A agremiação azulina fechou com o atacante Galeano, ex-Mirassol-SP, e também com o lateral-esquerdo Marlon, que estava na Série B, atuando pelo Cuiabá-MT.

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“Depois de uma negociação bastante intensa, conseguimos dois jogadores, dentro das posições apontadas pelo técnico Léo Condé. É o atacante Galeano, que jogou com ele no Ceará no ano passado e estava no Mirassol-SP. O Remo adquiriu 50% dos direitos econômicos desse atleta”, disse, Tonhão.

Galeno é paraguaio, 26 anos, teve passagens pelo Rubio Ñú e Cerro Porteño, do Paraguai, além de ter jogado no Nacional, do Uruguai. No Brasil defendeu as cores do São Paulo (categorias de base) e Ceará-SE, onde foi comandando pelo técnico Léo Condé. No Mirassol, nesta temporada, foram 22 jogos e uma assistência. Sua última partida foi no dia 26 de maio, na derrota para o Lanús, da Argentina, pelo placar de 1 a 0, pela Copa Libertadores da América.

Galeano já jogou com o técnico Léo Condé (Divulgação / Mirassol)

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O presidente azulino confirmou a chegada de Marlon, que teve passagem pelo América-MG e que estava no Dourado. O mandatário azulino afirmou que as chegadas dos atletas ocorrem na noite desta terça.

“Estamos trazendo o lateral-esquerdo Marlon, que estava no Cuiabá-MT, e que jogou no ano passado no América-MG. São dois jogadores de qualidade, nível do que o Remo está precisando. Eles chegam hoje à noite, depois dos exames, eles assinarão contrato com o Remo”, falou.

Marlon estava no Cuiabá (Divulgação / Cuiabá)Marlon, de 32 anos, é natural de Angra dos Reis (RJ) e é rodado no futebol. O atleta acumula passagens pelo América-RJ, Cabofriense-RJ, Portugusa-RJ, Madureira-RJ e Sampaio Corrêa-RJ. Em 2021 foi emprestado ao América-M, clube que defendeu até o ano passado. Nesta temporada estava no Cuiabá, onde realizou 21 jogos e marcou um gol. Sua última partida ocorreu no dia 27 de julho, no empate em 1 a 1 entre Sport-PE e Cuiabá.