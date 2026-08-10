Remo se aproxima de contratação de lateral e atacante para a Série A; saiba quem são A informação é do jornalista Paulo Fernando "Bad Boy", da Liberal+. O Liberal 10.08.26 16h46 Marcelo Hermes e Galeano estão próximos do Remo (Divulgação) O Remo está próximo de anunciar duas novas contratações para a sequência do Campeonato Brasileiro de 2026. De acordo com apuração do jornalista Paulo Fernando "Bad Boy", da Liberal+, o Leão pode anunciar, em breve, as chegadas do lateral-esquerdo Marcelo Hermes e do atacante Galeano. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Marcelo Hermes tem 31 anos e atua pelo Criciúma-SC, equipe que disputa a Série B do Brasileirão nesta temporada. Pelo Tigre, o defensor disputou 34 jogos em 2026, marcando quatro gols e distribuindo três assistências. Na carreira, Marcelo também acumula passagens por Juventude-RS, Ponte Preta-SP, Marítimo-POR, Goiás-GO, Cruzeiro-MG, Benfica-POR e Grêmio-RS. VEJA MAIS Torcedor do Remo encontra gata no Mangueirão e leva felino para assistir jogo da Série A Após ser hackeado e receber xingamentos ao presidente Tonhão, site do Remo segue fora do ar Conteúdos publicados pelos invasores foram retirados, mas canal oficial de comunicação do clube ainda não foi restabelecido Remo, Vasco, Santos e Gre-Nal possuem mais de 40% de chances de rebaixamento, diz UFMG Briga contra o rebaixamento segue intensa na Série A, após a 22ª rodada Já Galeano é paraguaio e disputa a Série A do Brasileirão pelo Mirassol-SP. No clube do interior de São Paulo, o atacante de 26 anos disputou 22 partidas e deu uma assistência, sem balançar as redes. Antes da passagem pelo Leão Caipira, o jogador havia jogado pelo Ceará-CE, em 2026, onde fez 12 gols em 57 jogos. Galeano ainda tem na carreira partidas por clubes como Nacional-URU, Cerro Porteño-PAR, São Paulo-SP e Rubio Ñu-PAR. Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Paulo Fernando (@paulofernandobad) As posições reforçadas eram vistas como prioridade pela diretoria azulina. Em entrevista ao Grupo Liberal no final do mês passado, o executivo de futebol azulino, Luís Vagner Vivian, disse que monitorava peças para a lateral e o ataque, mas esbarrava em questões financeiras. "Hoje na Série B, qualquer atleta que tu queira trazer, tu tem que comprar. O mercado está muito inflacionado. Antigamente, o clube emprestava o jogador pela vitrine da Série A, com opção de compra. Hoje isso praticamente não acontece", explicou. Outros reforços Caso as contratações se confirmem, o Remo chegará a cinco reforços anunciados nesta segunda janela de transferências. Depois da pausa da Copa do Mundo, o clube já anunciou as chegadas de Edson Fernando, Matheus Felipe e Zé Ivaldo. O trio já estreou pelo Leão Azul. Edson Fernando, que veio do futebol ucraniano, e Zé Ivaldo, contratado do Santos, já têm três partidas com a camisa azulina. Já Matheus Felipe, que estava no Vietnã, disputou quatro partidas pelo Time de Periçá, as últimas três como titular. Calendário O Remo volta a campo pela Série A do Brasileirão apenas na próxima segunda-feira (17). Às 20h, a equipe azulina encara o Internacional-RS, pela 23ª rodada da competição. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal+. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol remo contratações série a COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. 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