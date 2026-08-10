Remo se aproxima de contratação de lateral e atacante para a Série A; saiba quem são

O Remo está próximo de anunciar duas novas contratações para a sequência do Campeonato Brasileiro de 2026. De acordo com apuração do jornalista Paulo Fernando "Bad Boy", da Liberal+, o Leão pode anunciar, em breve, as chegadas do lateral-esquerdo Marcelo Hermes e do atacante Galeano.

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Marcelo Hermes tem 31 anos e atua pelo Criciúma-SC, equipe que disputa a Série B do Brasileirão nesta temporada. Pelo Tigre, o defensor disputou 34 jogos em 2026, marcando quatro gols e distribuindo três assistências. Na carreira, Marcelo também acumula passagens por Juventude-RS, Ponte Preta-SP, Marítimo-POR, Goiás-GO, Cruzeiro-MG, Benfica-POR e Grêmio-RS.

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Já Galeano é paraguaio e disputa a Série A do Brasileirão pelo Mirassol-SP. No clube do interior de São Paulo, o atacante de 26 anos disputou 22 partidas e deu uma assistência, sem balançar as redes. Antes da passagem pelo Leão Caipira, o jogador havia jogado pelo Ceará-CE, em 2026, onde fez 12 gols em 57 jogos. Galeano ainda tem na carreira partidas por clubes como Nacional-URU, Cerro Porteño-PAR, São Paulo-SP e Rubio Ñu-PAR.

As posições reforçadas eram vistas como prioridade pela diretoria azulina. Em entrevista ao Grupo Liberal no final do mês passado, o executivo de futebol azulino, Luís Vagner Vivian, disse que monitorava peças para a lateral e o ataque, mas esbarrava em questões financeiras.

"Hoje na Série B, qualquer atleta que tu queira trazer, tu tem que comprar. O mercado está muito inflacionado. Antigamente, o clube emprestava o jogador pela vitrine da Série A, com opção de compra. Hoje isso praticamente não acontece", explicou.

Outros reforços

Caso as contratações se confirmem, o Remo chegará a cinco reforços anunciados nesta segunda janela de transferências. Depois da pausa da Copa do Mundo, o clube já anunciou as chegadas de Edson Fernando, Matheus Felipe e Zé Ivaldo.

O trio já estreou pelo Leão Azul. Edson Fernando, que veio do futebol ucraniano, e Zé Ivaldo, contratado do Santos, já têm três partidas com a camisa azulina. Já Matheus Felipe, que estava no Vietnã, disputou quatro partidas pelo Time de Periçá, as últimas três como titular.

Calendário

O Remo volta a campo pela Série A do Brasileirão apenas na próxima segunda-feira (17). Às 20h, a equipe azulina encara o Internacional-RS, pela 23ª rodada da competição. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal+.