Remo tenta a contratação de ex-Paysandu que joga a Série B, mas negociação é vetada Lateral-esquerdo Patrick Brey demonstrou interesse em defender o clube paraense, mas dirigentes do time de Ribeirão Preto vetaram ida para Remo O Liberal 11.08.26 13h16 Brey defendeu o Papão e foi campeão pelo clube (John Wesley/ Ascom Paysandu) O Remo tentou contratar o lateral-esquerdo Patrick Brey nesta janela de transferências, mas o Botafogo-SP recusou a proposta apresentada pelo clube paraense. As negociações se estenderam por semanas, mas foi dada por encerrada. Patrick Brey estava disposto a atuar pelo Remo, segundo apuração da equipe de O Liberal, porém, o Botafogo-SP não quis acordo e decidiu encerrar a negociação com o Leão Azul. As tratativas ocorreram em torno de três semanas, durante a abertura da janela de transferências, que permanece aberta até setembro. Mesmo entendendo que o Remo seria uma vitrine e com o clube paraense disposto a pagar uma compensação financeira, o negócio não andou por conta da diretoria do Botafogo, que pensa em contar com Brey nesta e na outra temporada. Capitão Aos 29 anos, Patrick Brey está na terceira temporada defendendo o Botafogo-SP. O lateral-esquerdo defendeu o clube nas temporadas de 2023 e 2024 e, posteriormente, foi contratado pelo Novorizontino-SP. O retorno ao Botafogo aconteceu neste ano. Na atual campanha da Série B, Brey também exerce a função de capitão da equipe e recentemente fez o seu 100º jogo com a camisa do Pantera. Renovação A permanência do lateral também está em discussão dentro do próprio Botafogo-SP. A diretoria do clube paulista já apresentou uma primeira proposta para renovar o contrato do jogador mais longo. Paysandu Brey defendeu o Paysandu na temporada 2022. O jogador veio para o clube paraense por empréstimo do Triestina-ITA. Pelo Paysandu foram 41 jogos, dois gols marcados e o título da Copa Verde, marcando o gol decisivo contra o Vila Nova na disputa de pênaltis em 2022. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo paysandu patrick brey série a futebol série b botafogo-sp COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Ministro da Saúde viraliza nas redes ao correr pelas ruas com camisa do Remo Alexandre Padilha publicou vídeo durante corrida e apareceu usando a camisa azulina; cena repercutiu entre torcedores do Leão 11.08.26 20h15 Futebol Taliari destaca retorno após lesão e mira reação do Remo em confronto direto com o Inter Atacante marcou contra o Atlético-MG e vê duelo no Beira-Rio como oportunidade para o Leão deixar a zona de rebaixamento 11.08.26 19h41 Futebol Remo 'pausa' contratações e aguarda 'oportunidade de mercado' Clube anunciou as chegadas do lateral Marlon e do atacante Galeano para reforçar a equipe 11.08.26 19h28 Futebol Árbitra Fifa comanda equipe feminina em Internacional x Remo; confira Edina Alves Batista será a responsável de campo pelo confronto do Brasileirão 11.08.26 17h36 MAIS LIDAS EM ESPORTES fim da novela Por que Corinthians desistiu de renovar com Memphis mesmo após jogador aceitar redução salarial Lideranças influentes do clube e pessoas próximas a Stabile deixaram claro ao cartola que "largariam a mão" do presidente caso a renovação com o jogador fosse concretizada 11.08.26 20h57 Futebol Ministro da Saúde viraliza nas redes ao correr pelas ruas com camisa do Remo Alexandre Padilha publicou vídeo durante corrida e apareceu usando a camisa azulina; cena repercutiu entre torcedores do Leão 11.08.26 20h15 Futebol e mercado Cafu participa da abertura da SuperNorte e fala sobre liderança e alta performance em Belém Pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira será atração do evento nesta quarta-feira e abordará experiências do futebol aplicadas ao ambiente profissional 11.08.26 21h47 futebol Memphis se diz decepcionado com o Corinthians e projeta cobrança: 'Não deixarei sem sanção' O jogador ainda projeta cobrar o Corinthians 11.08.26 21h47