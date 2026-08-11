Remo tenta a contratação de ex-Paysandu que joga a Série B, mas negociação é vetada

O Remo tentou contratar o lateral-esquerdo Patrick Brey nesta janela de transferências, mas o Botafogo-SP recusou a proposta apresentada pelo clube paraense. As negociações se estenderam por semanas, mas foi dada por encerrada.

Patrick Brey estava disposto a atuar pelo Remo, segundo apuração da equipe de O Liberal, porém, o Botafogo-SP não quis acordo e decidiu encerrar a negociação com o Leão Azul. As tratativas ocorreram em torno de três semanas, durante a abertura da janela de transferências, que permanece aberta até setembro. Mesmo entendendo que o Remo seria uma vitrine e com o clube paraense disposto a pagar uma compensação financeira, o negócio não andou por conta da diretoria do Botafogo, que pensa em contar com Brey nesta e na outra temporada.

Capitão

Aos 29 anos, Patrick Brey está na terceira temporada defendendo o Botafogo-SP. O lateral-esquerdo defendeu o clube nas temporadas de 2023 e 2024 e, posteriormente, foi contratado pelo Novorizontino-SP. O retorno ao Botafogo aconteceu neste ano. Na atual campanha da Série B, Brey também exerce a função de capitão da equipe e recentemente fez o seu 100º jogo com a camisa do Pantera.

Renovação

A permanência do lateral também está em discussão dentro do próprio Botafogo-SP. A diretoria do clube paulista já apresentou uma primeira proposta para renovar o contrato do jogador mais longo.

Paysandu

Brey defendeu o Paysandu na temporada 2022. O jogador veio para o clube paraense por empréstimo do Triestina-ITA. Pelo Paysandu foram 41 jogos, dois gols marcados e o título da Copa Verde, marcando o gol decisivo contra o Vila Nova na disputa de pênaltis em 2022.